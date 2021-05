Tom Petersson, bassiste de Trick bon marché, “ fait beaucoup mieux ”, trois mois après une chirurgie à cœur ouvert

ASTUCE BON MARCHÉ bassiste Tom Petersson s’est ouvert sur sa récente opération.

Le musicien de 71 ans a subi une opération à cœur ouvert il y a trois mois, le forçant à s’asseoir lors de la comparution du groupe début avril sur “Le spectacle tardif avec Stephen Colbert”.

Petersson a offert une mise à jour sur sa santé en parlant à Fusion de Detroit WRIF station de radio. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je vais beaucoup mieux, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Je suis sorti de l’opération – j’ai subi une opération à cœur ouvert le 1er mars, donc je suis en convalescence ici à la maison, et je me sens beaucoup mieux et juste suivre les ordres de mon médecin. Que puis-je faire? Y a-t-il encore quelque chose qui s’est détaché? Je ne veux plus avoir à refaire ça – maintenant que je sais ce qui se passe. “

À M a dit qu’il ressentait «toutes ces choses différentes» après être passé sous le couteau. «C’est beaucoup de choses psychologiques dont vous n’entendez pas parler ou dont vous ne pensez pas – le stress post-traumatique», a-t-il déclaré. “Et c’est effrayant. C’est un peu comme être dans un accident de voiture – vous n’y pensez pas beaucoup à l’époque, et plus tard vous y repensez et vous pensez, ‘Putain de merde. C’était proche.'”

Selon Petersson, il “n’a eu aucun problème en plus de” son problème cardiaque, ce qui était bien. J’étais en bonne forme, et c’est quelque chose qu’ils ont découvert de façon inattendue », a-t-il déclaré.« Je n’avais aucun symptôme. Mais c’était le genre de chose où, sans le savoir, vous tombiez soudainement soudainement mort. J’étais, comme, ‘D’accord. Je suis dedans. Chirurgie à cœur ouvert? Cela me semble bien. ‘”

Petersson est l’un des trois membres fondateurs de ASTUCE BON MARCHÉ – aux côtés du chanteur Robin Zander et guitariste Rick Nielsen – qui sont toujours dans le groupe. Le batteur Bun E. Carlos a arrêté de tourner avec le groupe en 2010 et a été remplacé par Nielsenfils de Daxx.

ASTUCE BON MARCHÉ a récemment sorti son 20e album studio, “Dans un autre monde”, passant par BMG.

Fondée en 1974, ASTUCE BON MARCHÉ sont une institution américaine incontestable, appréciée dans le monde entier pour leur marque de pop rock ‘n’ roll instantanément identifiable et extrêmement influente. Le groupe est de véritables pionniers avec une série inégalée d’airs classiques certes, de “C’est une pute”, «California Man» et “Police de rêve” à “Reddition”, “Je veux que tu me veuilles” et le single n ° 1 mondial “La flamme”.

ASTUCE BON MARCHÉLa carrière de près de cinq décennies leur a valu plus de 40 certifications internationales d’or et de platine, une myriade de prix et d’honneurs de l’industrie, des apparitions sur plus de 20 bandes sonores de films et des ventes totales de disques dépassant largement les 20 millions.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).