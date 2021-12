Tom Petty produit son héros, Del Shannon

Personne ne niera que la carrière de Del Shannon était à son apogée au début des années 1960, lorsqu’il a enregistré quelques-unes des meilleures musiques pop américaines de toute la décennie. Une grande partie de son travail ultérieur n’a pas trouvé le public qu’il méritait, mais plus tard dans sa vie, il a fait un retour chaleureusement accueilli avec l’aide d’un grand admirateur de ses premiers travaux, nul autre que Tom Petit.

L’album que Petty a produit pour Shannon, le bon et fougueux Drop Down And Get Me, est entré dans le palmarès Billboard 200 le 12 décembre 1981. Ce n’était que la deuxième entrée dans les charts de Del dans toute sa carrière, et la première depuis que Little Town Flirt a atteint No .12 18 ans plus tôt, en 1963.

Un retour dans le Top 40

Le nouvel ensemble n’a atteint que le n ° 123, mais il a fourni à Shannon un nouveau succès, alors qu’il reprenait le joyau du rock’n’roll de Phil Philips en 1959, « Sea Of Love ». L’original était un R&B n°1 et est passé au n°2 du côté pop aux États-Unis. Ce remake est également entré dans les charts le 12 décembre et est passé à la 33e place, la première entrée dans les charts des singles de Shannon aux États-Unis depuis « The Big Hurt » en 1966 et son plus gros succès depuis « Continuez à chercher (nous suivrons le soleil) » début 1965.

Tom Petty était un fan avoué de Shannon, au point de citer l’un des plus grands succès de Del dans l’un des siens, du grand Album Fièvre de la pleine lune. « Runnin’ Down A Dream », écrit par Petty, Jeff Lynne et Mike Campbell des Heartbreakers, comprenait la phrase « Moi et Del chantions » Little Runaway « . le livre Conversations avec Tom Petty. «J’ai eu un grand sourire de sa part à ce sujet. Et ‘Little Runaway’ correspondait à tout le concept… Mike a écrit ce riff descendant, qui est le moteur de la chanson.

