Tom Petty reçoit un doctorat honorifique de l’Université de Floride à titre posthume

Près de deux décennies après avoir été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame et plus de quatre ans après sa mort, l’icône du rock Tom Petty a reçu un doctorat honorifique. de l’Université de Floride.

Le conseil d’administration de l’école a voté à l’unanimité pour attribuer à Thomas Earl Petty un doctorat posthume en musique lors d’une réunion vendredi.

Tom Petty a reçu un doctorat honorifique. de l’Université de Floride quatre ans après sa mort. (Photo de Samir Hussein/.)

Né et élevé à Gainesville, Petty a déjà travaillé comme jardinier à UF alors qu’il tentait de réussir dans l’industrie de la musique, mais il n’a jamais été inscrit.

Petty est décédé d’une overdose accidentelle de drogue en octobre 2017. Quelques jours plus tard, lors d’un match de football à domicile de l’UF, la chanson « I Won’t Back Down » a été jouée au stade en mémoire de Petty.

Petty a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame il y a deux décennies. (Photo d’Amy Harris/Invision/AP, dossier)

La chanson est depuis devenue un élément régulier des jeux Gators.

Habituellement soutenu par les Heartbreakers, Petty a percé dans les années 1970 et a vendu plus de 80 millions de disques, avec des tubes comme « Free Fallin », « Refugee » et « American Girl ».

Petty est décédé en octobre 2017 après avoir subi une overdose accidentelle. (Photo de Chris Pizzello/Invision/AP, dossier)

Petty and the Heartbreakers a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2002.