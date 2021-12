Tom Petty reçoit un doctorat posthume en musique de l’Université de Floride

Tom Petit est de recevoir un doctorat posthume en musique de l’Université de Floride. L’honneur a été accordé lors d’une réunion vendredi (3) du conseil d’administration de l’université en reconnaissance des liens étroits avec l’état du défunt héros du rock, né à Gainesville, où se trouve l’école.

Le prévôt de l’université, Joseph Glover, a lu la motion visant à décerner le doctorat à Thomas Earl Petty. On ne sait pas encore quand il sera publié ou s’il y aura une cérémonie publique. Comme le rapporte le Tampa Bay Times, Glover a lu certaines des distinctions de Petty, dont trois Grammy Awards, le Gershwin Award for Lifetime Musical Achievement de l’UCLA, un prix de l’American Society of Composers, le Authors and Publishers’ Golden Note Award, le Billboard’s Century Award et le UF’s Prix ​​d’excellence en 2006.

« [He’s] largement considéré parmi les musiciens les plus distinctifs et les plus influents au cours des 50 dernières années », a déclaré Glover. «Sa présence reste importante, comme en témoignent les nombreuses émissions de radio et la popularité d’événements tels que la fête d’anniversaire de Tom Petty organisée à Gainesville. Sur le campus de l’UF, le célèbre « Je ne reculerai pas » de Petty est devenu un mantra lors d’événements sportifs et j’ai personnellement entendu le président [Kent] Fuchs le chante.

Petty a déjà travaillé comme jardinier à UF lors de ses tentatives de formation pour devenir musicien, mais n’a jamais été inscrit. Son premier groupe (et plus tard) Mudcrutch a souvent joué dans la région de Gainesville au début des années 1970, avant de déménager à Los Angeles en 1974. Après leur séparation l’année suivante, Petty a formé la base du nouveau groupe les Heartbreakers avec d’autres membres Mike Campbell et Benmont Tench.

Quelques jours après La mort de Petty d’une overdose accidentelle en octobre 2017, lors du prochain match à domicile de l’équipe de football américain de l’Université de Floride, les Florida Gators, « I Won’t Back Down » a été joué en son honneur. Le morceau de 1989, extrait de son premier album solo Fièvre de la pleine lune, est depuis devenu un incontournable, chanté par les fans des Gators à chaque match à domicile.