Tom Petty & The Heartbreakers ‘1988 Gap Year: Un énorme buzz créatif

Tom Petty et les Heartbreakers ont passé leur première décennie à vivre dans leurs poches. Quand ils n’étaient pas en studio pour assembler un nouvel album, ils le traînaient sur la route, apportant du rock’n’roll sans fioritures aux gens. Mais leurs premières longues vacances l’un de l’autre se sont avérées être l’une de leurs périodes les plus productives.

Petty a créé des superproductions jumelles, ses débuts en solo Fièvre de la pleine lune et le Voyager Wilburys projet de supergroupe, pendant cette période. Mais pas seulement cela – lui et / ou une combinaison de Heartbreakers ont également été impliqués dans des albums de Roy Orbison, Randy Newman, Don Henley, Darlene Love, U2, et plus encore – jouer, produire et écrire, pendant les vacances prolongées d’un busman explosant de créativité. Regardons les fruits du «temps d’arrêt» le plus chargé du groupe légendaire.

La graine d’un supergroupe

Le septième album studio de Tom Petty & The Heartbreakers, Let Me Up (I’ve Had Enough), est sorti en avril 1987 et ils ont pris la route en mai pour la tournée Rock ‘n’ Roll Caravan, un démontage à travers le pays avec le Georgia Satellites et The Del Fuegos, suivi d’un trek eurocentrique avec Bob Dylan en septembre et octobre. Après cela, mis à part un spectacle-bénéfice pour la Bridge School et une apparition à la SNL, Tom Petty & The Heartbreakers ont été fermés pour affaires jusqu’à ce que leur prochaine tournée commence en juillet 1989.

Le 17 mai 1987, quelques jours avant le début de la caravane, le destin a jeté un horrible crochet gauche à Petty lorsqu’un pyromane a incendié sa maison à Encino et que la famille Petty a eu la chance de s’échapper avec leur vie. Un Tom déplacé physiquement et émotionnellement a dû prendre la route peu de temps après. Cet automne-là, alors que le groupe était en Angleterre pour la tournée Dylan, le destin a pris une tournure plus douce, mettant de nouveaux amis sur le chemin de Petty qui auraient bientôt un rôle puissant dans sa vie et son travail. Un lieu de rencontre dans les coulisses de Birmingham a réuni Petty et George Harrison et le cerveau d’ELO Jeff Lynne, qui venait de terminer la production Nuage, Le premier album solo de George en cinq ans.

De retour à la maison après la tournée, Petty a commencé à refaire sa vie, louant une nouvelle maison pendant qu’il faisait reconstruire l’ancienne. En décembre, la fortune était de nouveau de son côté quand il conduisait à Los Angeles et a vu Lynne à un feu de circulation. Petty commença à klaxonner pour attirer son attention, alors que Lynne se tournait pour voir quel genre de noix lui faisait un bip, et la paire se reconnecta. Petty a exprimé son enthousiasme pour le Cloud Nine qui vient de sortir, ce qui entraînerait un retour fulgurant pour le Quiet Beatle, et les deux se sont engagés à se réunir bientôt.

Mais l’univers n’avait pas encore fini d’intervenir. Quelques jours plus tard, juste avant Noël, Petty est entré dans un restaurant et est tombé sur Lynne et Harrison en train de déjeuner. Ce même jour, Harrison et Petty sont retournés chez Petty et ont joué ensemble. Ce fut le début d’une longue et profonde amitié et le germe d’un supergroupe.

Le moment était fortuit à d’autres égards. Insatisfaits de leur dernier album et ayant désespérément besoin d’une rupture l’un de l’autre, Petty et The Heartbreakers étaient entrés dans une période mouvementée. Un Tom fatigué a dit au guitariste Mike Campbell qu’il cessait de fumer, bien qu’il se soit rapidement rétracté. Néanmoins, il était évident que Petty avait besoin d’un peu de temps loin du groupe d’une manière ou d’une autre.

À la lumière de la fièvre de la pleine lune

Pendant cette période des fêtes, Petty a commencé à écrire des chansons avec Lynne. Ils ont rapidement coupé des pistes au milieu des motos et des tambours à huile dans le minuscule studio à domicile de Campbell dans son garage, avec l’ingénierie du guitariste et l’ajout de certaines de ses propres touches instrumentales.

Petty et Lynne travaillaient rapidement et overdubs la plupart des instruments eux-mêmes. Quand ils ont coupé le premier morceau, «Free Fallin ‘», en un jour ou deux, il était évident qu’ils étaient sur quelque chose. Ensuite, ils ont enregistré le tordu, Kinks-ish «Yer So Bad» en une seule journée, et Harrison s’est rapidement présenté pour aider sur «I Won’t Back Down», l’hymne inspirant repris plus tard par Johnny Cash sur American III: Solitary Man de la légende du pays.

Lynne avait un vol de retour au Royaume-Uni, mais Petty était réticent à laisser la foudre sortir de la bouteille. Il a promis que si Lynne reportait son voyage d’une semaine, ils écriraient une chanson par jour pour terminer ce qui deviendrait le premier solo de Petty, Full Moon Fever. Les deux côtés du marché ont été respectés. La sortie de l’album en 1989 a apporté à Petty son plus grand succès de tous les temps, un phénomène multi-platine grouillant de mélodies qui seraient inextricablement logées dans la conscience collective pour les décennies à venir.

Un clin d’œil plus tard, Lynne a invité Petty à venir aider à écrire une chanson pour une légende vivante. Lynne travaillait sur le premier nouvel album de Roy Orbison depuis plus d’une décennie et Petty a sauté sur l’occasion d’écrire pour l’un de ses héros. Revenant à leur rapport d’écriture rapide, ils ont écrit «You Got It» en un jour. Le lendemain, ils ont écrit un autre morceau pour l’album, la ballade luxuriante et éclatante «California Blue». Tom a fini par jouer sur les morceaux aussi, se tournant une fois de plus vers Campbell et son humble mais fidèle studio à domicile pour la production.

Au moment où cela a été fait, Mystery Girl a également présenté des contributions de Campbell et de deux autres Heartbreakers: le bassiste Howie Epstein et le claviériste Benmont Tench. Avec une sensation intemporelle qui a comblé le fossé entre les premiers classiques d’Orbison et les sons plus contemporains, “You Got It” est devenu le premier succès du Top 10 du rock’n’roll romantique depuis “Oh, Pretty Woman” en 1964. En cours de route, Roy a rejoint le cercle d’amitié Petty / Harrison / Lynne.

Ayez Wilburys, voyagera

De ce groupe de copains doués est né l’un des plus groupes de stars de l’histoire du rock. Tout a commencé lorsque George a eu besoin d’une nouvelle chanson à utiliser comme face B pour son prochain single de Cloud Nine, «This Is Love». Avec une ambiance qui ressemble plus à un jeu de poker qu’à une session d’enregistrement, tout le gang s’est finalement réuni au home studio de Dylan et tout le monde a eu des idées pour ce qui est devenu le jérémiade poignant, twangy et roots-rock «Handle With Care».

Il est rapidement devenu évident que la mélodie était trop belle pour être vouée à l’obscurité en tant que face B. Il a frappé Harrison que cela pourrait être la réalisation de son rêve de longue date de créer un groupe de copains talentueux. En peu de temps, lui et Lynne, Petty, Orbison et Dylan sont devenus The Travelling Wilburys. Dans leur famille fictive de Wilbury, George était Nelson, Tom était Charlie, Jeff était Otis, Roy était Lefty et Bob était Lucky. Ensemble, ils ont créé la valeur d’un album d’airs racines et rock avec une touche légère et une ambiance locale, plein de trésors aux sonorités organiques comme le stomp apaisant de l’âme «End of the Line», le rockabilly «Rattled» et la saveur mexicaine « Hier soir.”

Mais Les Wilburys itinérants Vol. 1 a été enregistré juste après Full Moon Fever, il est sorti pour la première fois en octobre 1988, l’album de Petty étant arrivé six mois plus tard. Malgré tout son charme sans prétention, le disque des Wilburys était un succès gargantuesque et multi-platine. Full Moon Fever l’était encore plus, devenant l’album le plus réussi de Petty et générant une série de smashes omniprésents, notamment «I Won’t Back Down» et celui qui a tout déclenché, «Free Fallin ‘».

La séquence chaude des Heartbreakers

Le reste des Heartbreakers ne refroidissait pas exactement les talons pendant la pause du groupe. Le batteur de Campbell et Heartbreakers, Stan Lynch, s’est fortement impliqué dans un autre album à succès. Leur composition, leur production et leurs performances ont été cruciales pour l’album le plus réussi de Don Henley, The End of the Innocence.

Les liens des Heartbreakers avec le Aigles est allé tout le chemin du retour à leurs relations avec leurs compagnons de descendance de Gainesville Don Felder et Bernie Leadon (frère du groupe pré-Heartbreakers Tom Leadon de Petty). Avec Benmont Tench, Campbell et Lynch avaient déjà fait partie du précédent album de Henley, Building the Perfect Beast, et Campbell a même co-écrit le classique de l’album “Boys of Summer”. Deux des singles à succès de l’album suivant, le “Heart of the Matter” en quête de rédemption et le plaidoyer à la douceur amère et romantique “The Last Worthless Evening”, figuraient également parmi les co-écrits de l’album Heartbreakers.

Cela en dit long que trois des quatre nominés pour l’album de l’année aux Grammys de 1990 étaient The End of the Innocence, Full Moon Fever et The Travelling Wilburys Vol. 1. Bonnie Raitt’s Juste à temps a fini par gagner, cependant, et Petty plaisanterait plus tard au journaliste Paul Zollo: «Je pense que nous nous sommes tous annulés.»

Il y avait beaucoup plus d’actions de Heartbreakers parascolaires pendant cette période aussi. Les clés de Tench ont contribué au drame du hit international de U2 «All I Want Is You» de Hochet et bourdonnement tandis que Petty et Campbell ont joué sur «Falling in Love» aux couleurs caribéennes de Randy Newman’s Land of Dreams. Mais le vrai bijou Petty “perdu” était “Nous avons une chance», Écrit pour l’icône du groupe féminin Darlene Love, Paint Another Picture en 1988, avec Petty et Tench jouant sur un rocker mordant qui aurait pu s’adapter parfaitement à Merde les torpilles.

Même juste avant la pause et au milieu de toutes leurs tournées, The Heartbreakers avait déjà répandu leurs talents partout. Benmont Tench a ajouté des clés plaintives à la ballade solitaire de Rosanne Cash «Why Don’t You Stop Leaving Me Alone». Tench a également aidé X à faire la différence entre le punk et le roots rock sur See How We Are, et a souligné les influences rock des années 60 qu’il partageait avec The dB’s sur leur joyau power-pop acidulé et tendu The Sound of Music, tous les albums de 1987. Campbell et Lynch, quant à eux, ont ajouté du punch supplémentaire aux bombes de vérité à l’humour noir de Warren Zevon sur Sentimental Hygiene la même année.

Mais la frénésie de l’activité lors de la première mise à pied prolongée du groupe a été un moment en or qui a produit certains des morceaux les plus célèbres de l’époque, et d’autres qui méritent de l’être. En cours de route, Petty a découvert de nombreuses nouvelles astuces d’écriture et d’enregistrement qu’il a rapportées avec lui lorsque The Heartbreakers a commencé à travailler sur Dans le grand grand ouvert en 1990. «Il y avait un énorme buzz créatif», a-t-il dit à Zollo à propos de cette période. «Nous étions des gars occupés, mais nous étions des gars heureux. Et nous travaillions toujours avec des amis.

Explorez davantage la discographie prolifique de Tom Petty, de son matériel solo à ses succès avec les Heartbreaks sur Tom Petty: The Best Of Everything.