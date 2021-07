Tom Pidcock remporte l’or pour l’équipe GB en VTT cross-country ⋆ .

Tom Pidcock a remporté la victoire en VTT cross-country masculin (.)

Tom Pidcock a remporté l’or pour l’équipe GB en vélo de montagne cross-country masculin.

Le joueur de 21 ans a terminé avec 20 secondes d’avance sur le Suisse Mathias Fluckiger, qui a remporté la médaille d’argent.

L’Espagnol David Valero a décroché la médaille de bronze.

La victoire de Pidcock a prolongé une excellente journée pour l’équipe GB après qu’Adam Peaty a remporté l’or au 100 mètres brasse masculin, tandis que Tom Daley et Matty Hill ont devancé la Chine avec une brillante performance pour remporter l’or au plongeon de plateforme synchronisé à 10 m.

Tom Pidcock a remporté la troisième médaille d’or de l’équipe GB à Tokyo 2020 (.)

