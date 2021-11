Tom Scholz : « Beaucoup de gens m’en veulent totalement et la musique de Boston »

Dans une couverture exclusive de 10 pages avec Jon Hotten pour le numéro 29 de Bonbons de roche magazine, BOSTON guitariste et compositeur Tom Scholz explique la fabrication du premier « Boston » album dans les moindres détails et révèle que son incroyable succès a eu un prix élevé.

« J’ai toujours été un étranger », Scholz raconte Chaud. « Je ne faisais pas partie d’une scène, pas de la foule qui a enregistré ou joué à LA ou à New York. Je ne faisais pas partie de la culture de la drogue; je n’en savais rien. Je n’étais pas au des soirées. Je n’ai fait aucune de ces choses. J’étais comme cette énigme qui sortait de nulle part et ça a vraiment énervé les gens. Il y avait beaucoup de gens, et il y en a encore aujourd’hui, qui m’en veulent totalement et BOSTON musique. Ils ne comprendront jamais ce qu’il y avait dans cette musique ou ce qu’il y avait derrière, ou, une fois qu’elle a eu du succès, ce que j’avais l’intention d’en faire. Cette partie n’était pas agréable. »

Sorti en août 1976, « Boston » est rapidement devenu le premier album le plus vendu aux États-Unis à l’époque et compte maintenant plus de 20 millions d’exemplaires. Et la piste de plomb « Plus qu’une redevance » est venu définir le son rock AOR. Mais Scholz, qui était la force créatrice incontestable derrière la musique, n’avait aucune idée que son album serait un tel succès. Il avait lutté avec ces BOSTON chansons pendant des années, construisant son propre studio d’enregistrement dans le sous-sol de sa maison, essayant de les faire sonner exactement comme il le voulait.

« J’allais envoyer des démos », dit-il. « Et en supposant que je n’aie que des refus, ce que je pensais, j’allais démonter tout l’équipement, tout vendre et récupérer le peu que je pouvais de l’argent que j’avais dépensé. »

Même quand BOSTON a finalement décroché un accord majeur avec Épique, l’étiquette voulait Scholz de réenregistrer ses précieuses démos à Los Angeles pour l’album proprement dit.

« J’ai dit : ‘Cela ne peut pas être fait. Je ne peux pas le faire sans l’équipement que j’ai utilisé pour enregistrer tout ce que nous avons fait jusqu’à présent' », a-t-il déclaré. « Cela aurait pris encore 10 ans au lieu de six mois de plus. Tout l’équipement aurait dû être modifié. »

Heureusement pour toutes les personnes concernées, il a été décidé que les démos originales seraient mixées à LA pour une sortie commerciale… et le reste appartient à l’histoire du rock !

Lisez ceci et bien d’autres histoires fascinantes dans le numéro 29 de Bonbons de roche magazine.

