Tom Selleck a été confronté à son soutien à la NRA en direct à la télévision, revivez l’épreuve de force

Lorsque Tom Selleck s’est arrêté au Rosie O’Donnell Show le 19 mai 1999 pour promouvoir son nouveau film The Love Letter, Rosie O’Donnell a confronté Selleck à propos de son soutien à la National Rifle Association. C’était la première fois qu’O’Donnell transformait une interview avec une célébrité en un moment sérieux à la télévision, et O’Donnell a déclaré plus tard qu’elle aurait souhaité le gérer différemment. O’Donnell parle encore du moment aujourd’hui, en commentant récemment dans une interview de juillet 2021 avec PEOPLE.

Étant donné que l’émission d’O’Donnell était généralement un programme léger, l’interview de Selleck a attiré plus d’attention qu’un segment typique à l’époque. « Je pense que c’est juste la première fois que je défie une célébrité », a déclaré O’Donnell à PEOPLE. « Tous les autres avec qui j’étais gentil. S’ils disaient: » S’il vous plaît, ne parlons pas de mon divorce ou de ma récente toxicomanie, cure de désintoxication « , je ferais ce qu’ils ont demandé. »

O’Donnell n’a jamais été un intervieweur « vous obtenez », a-t-elle noté. « Comme Johnny Carson nous l’a appris, s’il y avait un œuf sur le visage de quelqu’un, il est censé être celui de l’hôte, pas de l’invité », a déclaré la star de A League Of Their Own. « Donc, je pense que personne ne s’attendait à ce que je défie quelqu’un de la façon dont je l’ai fait. »

Au moment où O’Donnell a interviewé Selleck, il était censé être dans l’émission pour promouvoir The Love Letter. Au lieu de cela, elle a décidé de le presser de son soutien au groupe de pression controversé sur les droits des armes à feu. « Je ne suis pas venu dans votre émission pour avoir un débat sur les armes à feu », lui a dit Selleck, visiblement agacé. « Je suis venu dans votre émission pour brancher un film. C’est ce que je fais ici. Pensez-vous qu’il soit approprié d’avoir un débat sur la NRA ? J’essaie d’être juste avec vous. » Il a également qualifié « d’absurde » qu’O’Donnell se réfère à lui en tant que porte-parole de la NRA.

Immédiatement après l’épisode, O’Donnell a accepté de laisser un accord apparaître dans les publicités de KMart expirer à la fin de 1999. À l’époque, KMart était l’un des plus grands détaillants d’armes à feu du pays. Il a également été révélé que les munitions utilisées par les tireurs du lycée Columbine avaient été achetées dans un KMart. La fusillade de Columbine a eu lieu une semaine seulement avant que l’interview d’O’Donnell avec Selleck ne soit enregistrée et diffusée environ un mois plus tard.

Au fil des ans, Selleck et O’Donnell ont tous deux commenté l’interview. En 2007, alors que O’Donnell était encore sur The View, Selleck a déclaré à Access Hollywood qu’il n’avait plus aucune mauvaise volonté envers l’animateur de talk-show. « Il est difficile de choisir un cheval dans ce combat particulier – pas que j’appelle Donald [Trump] ou Rosie le cheval. Je ne commence rien », a déclaré l’acteur des Blue Bloods en 2007. « J’aime toujours Rosie. Je pense qu’elle a besoin de respirer profondément et d’arrêter de penser que tous ceux qui ne sont pas d’accord avec elle sont diaboliques. »

En 2011, O’Donnell a déclaré aux journalistes qu’elle aurait probablement fait l’interview différemment avec le recul. Elle a qualifié Selleck d' »homme gentil, qui, pour le reste de sa vie, doit être associé à moi et à cet événement », et a admis être « assez cru » dans la série. « C’était la première fois que j’étais dans ce que je percevais comme une position de pouvoir – ce que je pensais venir avec la célébrité », a-t-elle déclaré. « Et j’ai été vraiment déçu de découvrir que ce n’était pas le cas. »