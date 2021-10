Tom Selleck a récemment provoqué la controverse sur Twitter

Quelques tweets mal interprétés sur l’acteur Tom Selleck ont ​​dégénéré en un débat politique, économique et philosophique le mois dernier – et ailleurs que sur Twitter.com. Selleck était à la mode le lundi 6 septembre sans raison particulièrement opportune, et mardi après-midi, la conversation s’était égarée dans un match d’injures partisanes. Voici comment s’est déroulé l’étrange scandale.

La tendance Selleck de début septembre semble avoir commencé avec un tweet d’un compte de fan de CS Lewis, qui a publié ce matin-là une citation de Selleck sur sa foi chrétienne. Dans ce document, Selleck a déclaré qu’il devait tout son succès à Jésus-Christ et que sa religion l’ancre toujours à ce jour. Alors que les commentaires s’accumulaient, certains utilisateurs ont fait des blagues sur les rôles joués par Selleck qui ne conviendraient pas à l’église. Les choses sont devenues très controversées lorsqu’ils ont commencé à discuter de ses publicités pour des prêts hypothécaires inversés, qui sont largement considérés comme des prédateurs.

WWJD ? Certainement PAS arnaquer les personnes âgées de leur argent hypothécaire. – Suricates R Furious (@MeerkatsRMammal) 6 septembre 2021

Selleck était à la mode sur Twitter en quelques heures, et de nombreuses personnes de toutes tendances religieuses, sociales et politiques condamnaient ses publicités pour des prêts hypothécaires inversés. D’une manière ou d’une autre, les deux sujets sont devenus inextricablement liés, dans un phénomène Twitter de plus en plus familier, un peu comme le vieux jeu pour enfants “Téléphone”. Un rapport de Business Insider a été largement partagé, expliquant comment les prêts hypothécaires inversés sont rarement favorables et comment ils sont souvent proposés aux personnes âgées de manière prédatrice.

Au fil de la journée, il a peut-être été difficile d’interpréter le début de la réaction contre Selleck, mais certains experts conservateurs de premier plan ont rapidement interprété cela comme une attaque politique. L’auteur Ann Coulter a confondu la question en republiant le lien Belief Net et en écrivant: “C’est pourquoi les libéraux détestent Tom Selleck aujourd’hui.” Pour être clair, l’indignation contre les hypothèques inversées n’était pas une question partisane, ni une attaque contre le christianisme lui-même.

Je ne pense pas que Jésus serait cool avec lui en train d’arnaquer des personnes âgées avec le programme d’hypothèque inversée – Chris Brown (@ChrisJBrown64) 6 septembre 2021

Pourtant, de nombreux adeptes de Coulter l’ont cru sur parole et des conversations difficiles ont commencé à s’accumuler dans les réponses. La simplification excessive de Coulter a peut-être gagné du terrain en partie parce que Selleck est un conservateur franc dans sa vie personnelle. Selleck a été membre du conseil d’administration de la National Rifle Association (NRA) pendant de nombreuses années, ainsi qu’un porte-parole public de l’organisation. Il a également publiquement approuvé la campagne présidentielle de 2008 du sénateur John McCain, vantant les « tendances libertaires » de McCain dans la National Review.

Pourtant, la politisation de Selleck, du christianisme et des hypothèques inversées au cours de cette période de 48 heures était un cas frustrant de mauvaise communication à chaque tournant. Certains utilisateurs ont remis en question la valeur des conversations collectives sur une plate-forme comme Twitter.