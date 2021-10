Tom Selleck affronte un acteur légendaire dans le prochain nouvel épisode

Le week-end d’Halloween est un peu plus effrayant pour les fans de Blue Bloods cette année car il n’y a pas de nouvelles aventures mettant en vedette la famille Reagan à regarder. CBS diffuse « Redemption », qui a été diffusé pour la première fois en janvier, le vendredi 29 octobre au lieu d’un nouvel épisode. Le prochain nouvel épisode, « Good Intentions », ne sera pas diffusé avant le vendredi 5 novembre à 22 h HE. « Good Intentions » verra Tom Selleck affronter une autre légende hollywoodienne, la grande Stacy Keach.

Dans le nouvel épisode, le commissaire Frank Reagan (Selleck) se retrouve de l’autre côté d’un problème avec l’archevêque Kearns (Keach) après qu’un prêtre local a demandé que le budget du département de police de New York soit réduit à la suite d’affrontements entre la force et l’église, selon Description de l’épisode de CBS. Ce sera la septième apparition de Keach dans la série et la première depuis l’épisode d’avril 2020 « Hide in Plain Sight ». Keach a fait sa première apparition sur Blue Bloods dans l’épisode « Confessions » de novembre 2016.

Keach a plus de 200 crédits à son actif, remontant aux années 1960. En 1988, il a remporté une nomination aux Emmy Awards pour avoir joué l’auteur Ernest Hemingway dans la mini-série Hemingway et a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2019. Il a récemment joué dans Man with a Plan de CBS, avec Matt LeBlanc. Keach a également eu un rôle récurrent dans NCIS: New Orleans en tant que père à l’écran de Scott Bakula.

« Bonnes intentions » propose également des histoires avec les autres personnages, bien sûr. Jamie (Will Estes) et Eddie (Vanessa Ray) ont des problèmes conjugaux quand Eddie laisse son père, l’ex-détenu Armin (guest star Michael Cullen, qui remplace William Sadler) vivre avec eux. Danny (Donnie Wahlberg) et Barez (Marisa Ramirez) tentent d’aider un homme désespéré de l’extérieur (Dave Quay) à retrouver sa sœur disparue à New York. Anthony (Steven Schirripa) demande à Erin (Bridget Moynihan) de l’aider à clore une affaire dès le début de sa carrière après que de nouvelles preuves refont surface. (Le dernier effort d’Erin et Anthony pour clore une affaire non résolue n’a pas vraiment bien fonctionné avec son patron.)

L’épisode de la semaine dernière, « True Blue », a vu la série dire au revoir à l’agent Rachel Witten (Lauren Patten), la partenaire d’Eddie. Après qu’une femme sans-abri ait craché au visage de Rachel alors qu’elle essayait d’aider, Rachel a décidé qu’elle en avait assez du travail. Eddie voulait que Rachel reste, mais rien ne pouvait convaincre son amie de changer d’avis. Rachel a dit au revoir et Eddie a dit qu’elle serait toujours là pour aider. L’épisode s’est terminé avec Rachel disant au revoir à Frank. « Je voudrais te demander une faveur… que dans un an à partir d’aujourd’hui, tu me contactes… sinon pour reprendre, alors juste pour me rattraper », lui a-t-il demandé. « Oui, monsieur, je le ferai avec plaisir, a promis Rachel. Les nouveaux épisodes de Blue Bloods sont diffusés le vendredi à 22 h HE sur CBS, et les épisodes passés peuvent être diffusés sur Paramount +.