Tom T. Hall, chanteur country et compositeur de “Harper Valley PTA”, décédé à 85 ans

Tom T. Hall, l’auteur-compositeur-interprète qui a composé “Harper Valley PTA” et chanté les joies simples de la vie en tant que barde en col bleu accompli de la musique country, est décédé. Il avait 85 ans.

Son fils, Dean Hall, a confirmé la mort du musicien vendredi à son domicile de Franklin, Tennessee.

Connu sous le nom de “The Storyteller” pour ses paroles simples mais incisives, Hall a composé des centaines de chansons.

Avec des contemporains tels que Kris Kristofferson, John Hartford et Mickey Newbury, Hall a contribué à inaugurer une ère littéraire de la musique country au début des années 70, avec des chansons à caractère politique, comme “Watergate Blues” et “The Monkey That Became President”, profondément personnel comme “The Year Clayton Delaney Died”, et philosophique comme “(Old Dogs, Children and) Watermelon Wine”.

“Dans tous mes écrits, je n’ai jamais porté de jugement”, a-t-il déclaré en 1986. “Je pense que c’est mon secret. Je suis un témoin. Je regarde tout et ne décide pas si c’est bon ou mauvais.”

L’auteur-compositeur-interprète Jason Isbell a interprété la chanson de Hall “Mama Bake A Pie (Daddy Kill A Chicken)” lorsque Hall a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 2019.

Le chanteur country Tom T. Hall est décédé à l’âge de 85 ans. (Associated Press)

“Les mots les plus simples qui racontaient les histoires les plus compliquées. J’avais l’impression que Tom T. venait de saisir les chansons alors qu’elles flottaient, mais je sais qu’il les a sculptées dans le rock”, a tweeté Isbell vendredi.

Hall, le quatrième fils d’un ministre ordonné, est né près d’Olive Hill, dans le Kentucky, dans une cabane en rondins construite par son grand-père. Il a commencé à jouer de la guitare à l’âge de 4 ans et a écrit sa première chanson à l’âge de 9 ans.

service militaire

Hall a commencé à jouer dans un groupe de bluegrass, mais quand cela n’a pas fonctionné, il a commencé à travailler comme disc-jockey à Morehead, Kentucky. Il a rejoint l’armée américaine en 1957 pendant quatre ans, dont une affectation en Allemagne. Il s’est tourné vers l’écriture à son retour aux États-Unis et a été découvert par l’éditeur de Nashville Jimmy Key.

Hall s’est installé à Nashville en 1964 et s’est d’abord établi comme auteur-compositeur gagnant 50 $ par semaine. Il a écrit des chansons pour Jimmy C. Newman, Dave Dudley et Johnny Wright, mais il avait tellement de chansons qu’il a commencé à les enregistrer lui-même. L’initiale du milieu “T” a été ajoutée lorsqu’il a obtenu son contrat d’enregistrement pour rendre le nom plus accrocheur.

Sa percée a été d’écrire “Harper Valley PTA”, un succès international de 1968 sur l’hypocrisie des petites villes enregistré par Jeannie C. Riley. La chanson sur une mère disant à un groupe de personnes occupées de s’occuper de leurs propres affaires était pleine d’esprit et fougueuse et est devenue un hit country et pop n ° 1. Il s’est vendu à des millions d’exemplaires et Riley a remporté un Grammy pour la meilleure performance vocale country féminine et un prix pour le single de l’année de la Country Music Association. L’histoire était si populaire qu’elle a même engendré un film du même nom et une série télévisée.

“Soudain, c’était le discours du pays”, a déclaré Hall à l’Associated Press en 1986. “C’est devenu un slogan. Vous tourniez le cadran de la radio et l’entendiez quatre ou cinq fois en 10 minutes. C’était le plus impressionnant moment de ma vie; j’ai causé tout ce remue-ménage.”

Tom T. Hall se penche au bord de la scène du Jamboree de 1977 dans les collines pour rencontrer les gens près de St. Clairsville, Ohio. (Presse associée)

Sa propre carrière a décollé après cette chanson et il a eu une série de succès avec “Ballad of Forty Dollars” (qui a également été enregistré par Johnny Cash et Waylon Jennings); son premier succès en carrière n ° 1 “A Week in a Country Jail” et “Homecoming” à la fin des années 1960.

Tout au long des années 70, Hall est devenu l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de Nashville, avec plusieurs chansons à succès, notamment “I Love”, “Country Is”, “I Care”, “I Like Beer” et “Faster Horses (The Cowboy and Le poète.)” Il a été intronisé au Temple de la renommée des auteurs-compositeurs de Nashville en 1978.

“Les chefs-d’œuvre de Tom T. Hall varient en termes d’intrigue, de ton et de tempo, mais ils sont liés par son empathie incessante et inflexible pour les triomphes et les pertes des autres”, a déclaré Kyle Young, PDG du Country Music Hall of Fame and Museum, dans un communiqué. . “Il a écrit sans jugement ni colère, offrant un journalisme rimant du cœur qui distingue ses compositions de tout autre écrivain.

Il a également écrit des chansons pour enfants sur ses disques “Songs of Fox Hollow (for Children of All Ages)” en 1974 et “Country Songs for Kids” en 1988. Il est également devenu auteur, écrivant un livre sur l’écriture de chansons, “The Songwriter’s Handbook”, et une autobiographie, “The Storyteller’s Nashville”, ainsi que des romans de fiction.

Plongé dans la politique

Il a été l’animateur de l’émission télévisée “Pop Goes the Country” de 1980 à 1983 et s’est même intéressé à la politique. Hall était proche de l’ancien président Jimmy Carter et du frère de Carter, Billy, lorsque Carter était à la Maison Blanche. Les démocrates du Tennessee ont exhorté Hall à se porter candidat au poste de gouverneur en 1982, mais il a refusé.

Pour son album de 1985 “Songs in a Seashell”, il a passé six mois à parcourir les plages du sud pour trouver l’inspiration pour l’ambiance estivale du LP.

Il a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2008 et en 2012, il a été honoré comme l’icône BMI de l’année, avec des artistes tels que les frères Avett, les stars du bluegrass Daily & Vincent, Toby Keith et Justin Townes Earle rendant hommage à la légende de l’écriture de chansons.

Tom T. Hall accepte l’Icon Award lors de la 60e édition des BMI Country Awards à Nashville, Tennessee en 2012. (Associated Press)

“Je pense qu’une chanson n’est qu’une chanson”, a déclaré Hall lors de la cérémonie en 2012. “Ils peuvent le faire avec toutes sortes de groupes différents. C’est juste des paroles et une mélodie. Je parlais à Kris Kristofferson une fois. Ils ont demandé lui ce qui était country, et il a dit, ‘Si ça sonne country, c’est country.’ C’est donc ma philosophie.”

Il a épousé l’auteur-compositeur d’origine anglaise Dixie Deen en 1968, et les deux ont écrit des centaines de chansons de bluegrass après que Hall se soit retiré de la scène dans les années 1990, y compris “All That’s Left” que Miranda Lambert a repris sur son album de 2014, “Platinum. ” Dixie Hall est décédé en 2015.

En 2015, la légende de la musique Bob Dylan a distingué Hall pour des critiques sévères dans un discours décousu lors d’un événement MusiCares. Il a qualifié la chanson de Hall, “I Love”, de “un peu trop cuite”, et a déclaré que l’arrivée de Kristofferson à Nashville “avait bouleversé le monde de Tom T. Hall”.

La critique a apparemment confondu Hall, car il considérait Kristofferson comme un ami et un pair, et lorsqu’on lui a posé des questions sur les commentaires de Dylan dans un article de 2016 pour le magazine “American Songwriter”, il a répondu: “De quoi s’agissait-il?”