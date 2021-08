Tom T. Hall, légende de la musique country, est décédé à 85 ans

La légende de la musique country Tom T. Hall, l’une des plus grandes stars du genre dans les années 1970, est décédée vendredi. Il avait 85 ans. Hall est décédé à son domicile de Franklin, dans le Tennessee, a déclaré son fils, Dean Hall, au Tennessean. Hall était connu pour ses talents de compositeur, mélangeant humour léger et profondeur dans des chansons classiques comme “I Like Beer”, “That’s How I Got to Memphis” et “Harper Valley PTA”. Il a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2008.

Hall, qui serait surnommé « The Storyteller », est né le 25 mai 1936 à Olive Hill, Kentucky. Après un passage dans l’armée, il a étudié au Roanoke College et a travaillé comme DJ à la radio et annonceur jusqu’au début des années 1960. Après que Jimmy C. Newman ait enregistré sa chanson “DJ For a Day”, Hall a déménagé à Nashville en 1964. En 1968, Jeannie C. Riley a enregistré “Harper Valley PTA”, qui a dépassé le Billboard Hot 100 et s’est vendu à plus de 6 millions d’exemplaires. “Harper Valley PTA” a remporté les nominations aux Hall Grammy pour la meilleure chanson country et la chanson de l’année, tandis que Riley a remporté le prix de la meilleure performance vocale country, femme.

En 1969, Hall a commencé à s’enregistrer et a remporté huit singles n ° 1 du palmarès Hot Country Songs, à commencer par “A Week in a Country Jail”. Ses autres grands succès incluent “L’année où Clayton Delaney est mort”, “(Old Dogs, Children And) Watermelon Wine”, “I Love”, “Country Is”, “I Care”, “I Like Beer” et ” Faster Chevaux (Le Cowboy et le Poète).” Il a continué à enregistrer jusqu’en 1986 quand il a sorti les tubes “Love Letters in the Sand” et “Down at the Mall”.

Bien que Hall n’ait pas sorti “That’s How I Got to Memphis” en single, il est depuis devenu un standard, avec des dizaines de reprises enregistrées. Bobby Bare a connu un grand succès avec la chanson en 1970, puis Deryl Dodd a enregistré une version à succès en 1996. Hall a également abordé des sujets politiques, enregistrant “The Monkey That Became President” en 1972 et “Watergate Blues” en 1973.

Hall a remporté un Grammy pour les meilleures notes d’album pour son album Greatest Hits en 1972. “(Od Dogs, Children And) Watermelon Wine” a été nominé pour la meilleure performance vocale country, masculine et la meilleure chanson country en 1973. Hall a rejoint le Grand Ole Opry en 1971. En 2019, il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame. Il a également rejoint le Kentucky Music Hall of Fame en 2002 et l’International Bluegrass Hall of Fame en 2018. L’épouse de Hall, l’auteur-compositeur bluegrass Dixie Hall, est décédée en janvier 2015 à l’âge de 80 ans.

“Peu de gens pourraient raconter une histoire comme Tom T. Hall”, a déclaré Sarah Trahern, PDG de la Country Music Association, dans une déclaration à Variety. «En tant que chanteur, auteur-compositeur et instrumentiste, il était l’un de ces artistes à triple menace qui ont continué à avoir un impact sur la prochaine génération. Je me souviendrai toujours d’avoir grandi en écoutant la musique de Tom T. avec mon père, qui était un grand fan de bluegrass et de country.