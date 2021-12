Tom Thibodeau des Knicks devra peut-être vivre en dehors de sa zone de confort

De l’autre côté du rideau, une autre nuit à San Antonio, dans un autre endroit de basket-ball, Patrick Ewing remplissait des cahiers en parlant de son sort. C’était à l’ancien Alamodome, le 15 juin 1999. La nuit suivante, les Knicks allaient commencer une finale malheureuse de la NBA contre les Spurs de David Robinson et Tim Duncan et Avery Johnson.

Ce jour-là, Ewing était philosophe.

« Nous avons d’autres gars », a-t-il déclaré. « Ils ont dû intervenir pour que nous arrivions ici. »

De l’autre côté de ce rideau, l’un de ces gars, Marcus Camby, buvait dans une bouteille d’eau et parlait de son étrange voyage de 1999 de paria au choix des gens, mal aimé des fans parce que son arrivée avait coûté aux Knicks Charles Oakley, indésirable par son entraîneur, Jeff Van Gundy, parce qu’il était un peu différent du type de joueur – et de personnalité – que Van Gundy préférait.

Jusqu’à ce que Jeff Van Gundy réalise quelque chose à la fin de l’année.

Et Van Gundy a commencé à s’appuyer sur Camby. Et en conséquence, les Knicks se sont retrouvés des participants improbables à la finale après avoir remporté la huitième et dernière tête de série dans l’Est et Van Gundy et Camby avaient entendu Madison Square Garden chanter leurs noms à plusieurs reprises au cours des séries éliminatoires.

« Patrick me l’a dit ces derniers jours et il a raison », a déclaré Camby. « Il a dit que je devais être plus qu’une simple histoire de bien-être. Je dois être la plus grande histoire.

L’émergence de Camby n’était qu’une preuve que Jeff Van Gundy – généralement perçu comme étant coincé dans ses propres voies, mieux ou pire, toute l’année – avait compris en un rien de temps les leçons d’essayer de nouvelles choses quand les anciennes choses ne ‘ t fonctionner, ou lorsque les circonstances imposent la nécessité d’une différence.

Tom ThibodeauAP

Latrell Sprewell était un autre qui tardait à ressentir l’étreinte du Jardin et de Van Gundy ; son arrivée avait rendu un autre Knick populaire, John Starks, jetable. Et pourtant, alors que la saison avançait – et surtout que les séries éliminatoires se déroulaient – ​​il n’y avait pas de plus grand héros folklorique à New York que Sprewell.

Même les anciens entraîneurs peuvent apprendre de nouveaux trucs.

S’ils le veulent.

Mais cela prend du temps parfois. Il faut de la patience. Parfois, il faut du désespoir. En 1999, il a fallu que Van Gundy soit presque licencié à la fin de l’année (Ernie Grunfeld a été licencié à la place), puis, en séries éliminatoires, le spectre imminent de Phil Jackson et de ses six bagues alors encore seulement sortir de sa zone de confort.

Tom Thibodeau ne fait pas face à une telle épée de Damoclès, pas encore, pas en tant qu’entraîneur NBA de l’année en titre. Et alors qu’il semble parfois que le ciel tombe directement sur son équipe de basket ces derniers temps, les Knicks n’ont encore bouclé qu’à peine un quart de leur saison. Il y a du temps pour se regrouper, du temps pour aller mieux, du temps pour changer le récit.

Et le temps pour l’entraîneur d’embrasser différentes choses.

Il est clair qu’il est prêt à écouter. Il a déjà mis Kemba Walker sur le banc. Il a promis plus de changements pour le match Knicks-Spurs de mardi au AT&T Center, remplaçant probablement Nerlens Noel dans l’alignement à la place de Mitchell Robinson. Il y a d’autres choses qu’il peut faire qui vont à l’encontre de sa position par défaut, que ce soit donner plus de minutes à Obi Toppin, moins de minutes à Evan Fournier, plus de minutes régulières à Quentin Grimes.

Jeff Van Gundy doit accepter le changement avec Marcus Camby pour que les Knicks 1999 atteignent leur potentiel. Charles Wenzelberg

Ce n’est pas la voie privilégiée pour un entraîneur avec de fortes convictions et un sens plus fort de faire les choses de la bonne manière. Il a presque fallu un décret papal avant de retirer Elfrid Payton de la formation de départ au printemps dernier, malgré toutes les preuves indiquant que Payton était dans un profond funk de basket-ball. Dans un monde parfait, vous ne « réfléchissez » pas aux changements de composition de la NBA, où il y a rarement un élixir magique disponible.

Mais les Knicks n’existent pas dans un monde parfait et leur saison dépend désormais des contre-coups de Thibodeau. Il était une fois, le copain de Thibs, Van Gundy, a embrassé la vie en dehors de sa zone de confort et cela l’a atterri à San Antonio. Vingt-deux ans plus tard, même ville, même besoin. Que va faire Thibodeau ces prochaines semaines ? C’est une histoire aussi importante que les jeux.