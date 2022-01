Tom Thibodeau des Knicks soutient Julius Randle au milieu des critiques

Après que les Knicks soient tombés à 0-2 sans leur attaquant de départ All-Star, l’entraîneur Tom Thibodeau a défendu le très critiqué Julius Randle – qui est dans les protocoles COVID-19.

La rage sur les réseaux sociaux avait atteint un crescendo après que Randle ait joué deux matchs médiocres au Minnesota et à Detroit – les deux victoires – alors que ses chiffres ont baissé par rapport à la saison dernière.

Tom Thibodeau (à gauche) est venu à la défense de Julius Randle après la défaite des Knicks contre les Raptors. Charles Wenzelberg, .

Un battement de tambour quotidien en ligne a été que les Knicks doivent jouer davantage à Obi Toppin à l’avant et à Randle moins. Après deux coups sûrs sans Randle, on a demandé à Thibodeau après la défaite de dimanche à Toronto si cela prouvait à quel point Randle était un rouage vital. Randle n’avait raté aucun match jusqu’à Oklahoma City le soir du Nouvel An, jouant les 35 premiers.

« C’est un joueur formidable », a déclaré Thibodeau lorsqu’on lui a posé des questions sur les attaques contre Randle. « C’est l’époque et l’âge des médias sociaux, et c’est ce que sont les médias sociaux. Vous essayez de ne pas y prêter attention, car cela n’a vraiment aucun sens, qu’il s’agisse d’éloges ou de critiques. Cela n’a pas vraiment d’importance. Vraiment, ce qui compte, c’est ce que nous pensons.

«Et donc, nous savons à quel point il est important. Mais c’est comme le quart-arrière de sauvegarde. Tout le monde pense que la sauvegarde devrait commencer jusqu’à ce qu’il doive commencer. »