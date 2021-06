Tom Thibodeau nommé entraîneur de l’année 2020/21

La compensation pour le bon travail accompli a de nouveau mis en vedette le vétéran Tom Thibodeau, responsable technique de Knicks de New York, qui a reçu ce lundi le prix NBA Coach of the Year.

Un prix qui lui a été décerné pour la deuxième fois depuis qu’il a atteint les bancs du meilleur basket de la NBA, et avec une attente de 10 ans, après son premier il l’a obtenu lors de la saison 2011 lorsqu’il dirigeait les Chicago Bulls.

Thibodeau, 63 ans, qui a mené les Knicks à une amélioration de 20 victoires cette saison, a devancé l’entraîneur des Suns Monty Williams par un total de 11 points et l’entraîneur du Jazz Quin Snyder, qui a terminé troisième.

“Chaque fois que vous recevez un prix comme celui-ci, je suis évidemment honoré, mais c’est davantage le reflet de notre groupe et de notre organisation”, a déclaré Tom Thibodeau sur Inside The NBA en acceptant le prix.

Quelques joueurs qu’il avait dans cette équipe des Bulls, le meneur de jeu Derrick Rose et l’attaquant Taj Gibson, étaient des mentors vétérans de l’équipe des Knicks de cette année, qui est passée de la compétition pour l’une des premières places à la loterie du repêchage universitaire de la NBA pour rentrer à la maison. avantage sur le terrain dans les séries éliminatoires en tant que quatrièmes de la Conférence Est.

“Le truc avec Derrick et les gens qui l’ont entouré, et Taj, vous pouvez en dire autant de lui, c’est qu’ils sont les premiers de l’équipe”, a déclaré Thibodeau : un grand coéquipier, il avait une grande humilité et a été dans plusieurs matchs importants, même s’il a dû surmonter de nombreuses épreuves”.

Thibodeau a reçu 43 votes de première place et a récolté 351 points au total d’un panel mondial de 100 journalistes sportifs. Alors que les Knicks ont perdu contre les Hawks d’Atlanta au premier tour, la saison a été couronnée de succès à Gotham, alors que l’attaquant de puissance Julius Randle, qui a été nommé le joueur le plus amélioré de la NBA le mois dernier, a joué le All-Star, l’attaquant canadien RJ Barrett a pris un un grand pas en avant lors de sa deuxième saison, et le gardien Immanuel Quickley a immédiatement contribué en tant que recrue pour les Knicks, qui ont fait partie des cinq meilleurs défensifs toute la saison.

Williams avait en fait plus de votes de première place (45) que Thibodeau, il a été nommé dans 96 votes contre 95 pour Thibodeau. Mais Thibodeau l’a surpassé en obtenant plusieurs votes supplémentaires pour la deuxième place. Cependant, Williams a aidé à mener les Suns au deuxième meilleur record de la NBA après que Phoenix n’ait pas fait les séries éliminatoires depuis 2010, comme la combinaison de l’acquisition de Chris Paul et de l’amélioration du bassin de jeunes de l’équipe, dirigé par le gardien vedette Devin Booker. , le centre des Bahamas DeAndre Ayton et l’attaquant Mikal Bridges ont finalement aidé à renverser la vapeur. Les Suns espèrent atteindre les finales NBA pour la première fois depuis que Charles Barkley les y a emmenés en 1993. Williams a également gagné le respect de ses coéquipiers, et le mois dernier, il a remporté la version du prix de la National Association of Basketball Coaches.

Snyder, maintenant dans sa septième saison avec le Jazz, a mené Utah au meilleur record de la NBA, construisant un système autour des talents uniques du centre français Rudy Gobert, que l’équipe a entouré de nombreux coups, et de Snyder. leur le feu vert pour le laisser voler dans la mesure du possible. Cette combinaison a permis au Jazz d’être la seule équipe à terminer la saison régulière dans le top cinq en efficacité offensive et défensive, et de terminer avec le meilleur record de la ligue pour la première fois de l’histoire de la franchise.

Ces trois entraîneurs ont été suivis par Doc Rivers des Philadelphia 76ers, qui a reçu les seuls autres votes pour la première place. L’entraîneur des Atlanta Hawks Nate McMillan, l’entraîneur des Brooklyn Nets Steve Nash et l’entraîneur des Denver Nuggets Michael Malone ont également reçu des votes.

Comme l’année dernière, la NBA est revenue à ses traditionnelles remises de récompenses pendant les séries éliminatoires au lieu d’avoir un grand prix à la fin des séries éliminatoires, en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.