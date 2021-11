Tom Thibodeau retire Kemba Walker de la rotation des New York Knicks

Les L’entraîneur des Knicks de New York Tom Thibodeau, a annoncé ce lundi avoir décidé retirer le meneur de jeu Kemba Walker de la rotation. « C’est une décision difficile à prendre mais vous devez toujours faire ce que vous pensez être le mieux pour l’équipe », a déclaré Thibodeau aux médias, confirmant que « pour l’instant » Walker ne jouera plus avec les Knicks. Thibodeau a également détaillé qu’Alec Burks débutera mardi à la place de Walker pour le match de New York qui affrontera son équipe contre les Brooklyn Nets de Kevin Durant et James Harden. Burks a joué samedi dernier comme titulaire – Walker n’a pas joué une minute – et a récolté 23 points, 7 rebonds et 3 passes décisives lors de la victoire des Knicks contre les Hawks d’Atlanta (90-99).

Walker, 31 ans, un choix à quatre reprises parmi les étoiles, est retourné dans son New York natal cette saison pour être l’un des joueurs clés des Knicks. Cependant, votre performance a été bien en deçà des attentes et les statistiques cette saison sont les pires de ses onze ans de carrière. Au cours des 18 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent sous Thibodeau, Walker a joué 24,5 minutes et a récolté en moyenne 11,7 points, 2,6 rebonds et 3,1 passes décisives. À titre de comparaison, Walker a joué 31,8 minutes par match au cours de la saison 2020-2021 avec les Boston Celtics et a récolté 19,3 points, 4 rebonds et 4,9 passes décisives en moyenne. Deux ans plus tôt et avec le maillot des Charlotte Hornets, le meneur a montré le meilleur basket de sa carrière avec des moyennes de 25,6 points, 4,4 rebonds et 5,9 passes décisives par match lors de la saison 2018-2019.

« J’ai un grand respect pour qui est Kemba en tant que personne et tout ce qu’il a accompli dans cette ligue, mais je dois faire ce que je pense être le mieux pour l’équipe », a souligné Thibodeau. L’entraîneur a souligné qu’il envisageait la possibilité de jouer avec trois petits comme partants avec Walker parmi eux, mais qu’il n’a finalement pas vu cette idée claire. Avec Burks comme meneur de jeu, Thibodeau est confiant d’avoir une plus grande présence physique et défensive dès le départ.

Les Knicks sont septièmes de la Conférence Est (11-9) et, en plus de Kemba Walker, le reste de leurs cinq titulaires (Evan Fournier, RJ Barrett, Julius Randle et Mitchell Robinson) sont sous le contrôle de la presse et des fans. pour sa piètre performance, en particulier dans la section défensive. Au contraire, des renforts du banc comme Derrick Rose, Obi Toppin ou Immanuel Quickley ont brillé dans la deuxième unité de New York.