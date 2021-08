Tom Tugendhat vise le redéploiement des troupes britanniques et américaines en Afghanistan – « Signe d’échec ! » | Monde | Nouvelles

in

Le président de la commission restreinte des Affaires étrangères a précédemment servi dans les forces armées en Afghanistan. Il a déclaré: “La décision de se retirer est comme un tapis tiré sous les pieds de nos partenaires.”

Six cents soldats britanniques et 3 000 soldats américains se dirigent vers l’Afghanistan après que les talibans ont fait des gains.

Il fait suite à la décision de retirer les troupes américaines et britanniques d’Afghanistan après 20 ans d’équipement et de formation des forces de sécurité afghanes.

Le député conservateur M. Tugendhat a déclaré : « Une sortie précipitée n’est pas un signe de succès.

“Avoir besoin de renforts pour garder la porte ouverte pendant que vous partez est un signe certain d’échec.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré : « J’ai autorisé le déploiement de personnel militaire supplémentaire pour soutenir la présence diplomatique à Kaboul, aider les ressortissants britanniques à quitter le pays et soutenir la réinstallation d’anciens personnels afghans qui ont risqué leur vie en servant à nos côtés.

« La sécurité des ressortissants britanniques, du personnel militaire britannique et des anciens personnels afghans est notre première priorité. Nous devons faire tout notre possible pour assurer leur sécurité.

Les talibans ont pris le contrôle des villes de Ghazni et Herat jeudi.

Cela a augmenté les chances que les talibans prennent le contrôle de Kaboul, la capitale afghane.

Ghazni est à seulement 150 km de Kaboul et est situé sur l’autoroute Kaboul-Kandahar qui relie Kaboul.

Les talibans contrôlent désormais environ un tiers des villes régionales du pays et la majorité du nord de l’Afghanistan.

Save the Children a signalé que 72 000 enfants dorment dans les rues de la capitale Kaboul après avoir été déplacés à l’intérieur du pays.

Selon l’ONU, plus de 1 000 civils ont été tués en Afghanistan au cours du mois dernier.

Tobias Ellwood MP, président du Defense Select Committee, a tweeté : « Que dirait Churchill ? Ce n’est PAS notre meilleure heure. Qu’est-il arrivé à GLOBAL BRITAIN et AMERICA IS BACK ?

« La plus grande alliance militaire de haute technologie jamais vue – vaincue par une insurrection armée de mines, de RPG et d’AK47. Nous pouvons et devons faire mieux.”

Les États-Unis ont commencé à retirer leurs forces le 1er mai 2021.

Fin 2014, les troupes de combat britanniques ont été retirées d’Afghanistan.