Tom Walker « doit des redevances à Kate Middleton » après un duo de piano surprise

Tom Walker a plaisanté en disant qu’il devait maintenant des redevances à Kate Middleton après leur duo surprise la veille de Noël.

Leur délicieuse interprétation de son morceau For They Who Can’t Be Here à Royal Carols: Together At Christmas a vu le chanteur rejoint par la duchesse de Cambridge au piano, et a depuis vu sa musique monter en flèche dans les charts.

Pas de vraies surprises là-bas.

Cependant, en parlant du moment, Tom a révélé que même si la duchesse le remerciait pour l’opportunité, il devrait être celui qui rédigeait les lettres de remerciement.

Il a déclaré au Sun: » Il a été si bien reçu que je lui dois probablement des redevances maintenant. Elle m’a envoyé une lettre me remerciant pour l’opportunité, mais ce devrait être moi qui la remercie.

« La chanson a bondi de 57 places dans les charts. Ce fut une expérience merveilleuse et elle était si chaleureuse. Elle a fait l’effort de remercier tous les musiciens, mais c’est nous qui nous sommes sentis si reconnaissants de faire partie de quelque chose de si spécial.

Au moment d’écrire ces lignes, la chanson occupe actuellement la deuxième place du classement des singles iTunes UK, derrière le tube festif Merry Christmas d’Ed Sheeran et Sir Elton John.

Tom, qui a rencontré la duchesse lors d’un événement caritatif pour Action on Addiction, où il a interprété son single Leave A Light On, a félicité le royal de 39 ans pour une performance “ brillante », mais a suggéré qu’elle était nerveuse avant d’enregistrer le segment.

Les chansons de Tom ont pris d’assaut les charts depuis (Photo: PA)

Il a ajouté: « Nous nous sommes rencontrés pour une répétition à l’avance et je lui ai donné un enregistrement du morceau sans la partie de piano afin qu’elle puisse s’entraîner. Il était évident qu’elle avait pris le temps de le perfectionner. Elle était brillante.

«Vous pensez que la famille royale ne devient presque pas nerveuse, elle est tellement habituée aux projecteurs. Mais c’était évidemment une nouvelle expérience très différente pour elle.

Tom a précédemment noté que jouer avec Kate avait été un » moment de folie « , déclarant dans une vidéo aux fans: » C’était un tel honneur de faire partie de cela, l’un de ces moments de pincement, de folie.

» Jouer votre chanson avec un membre de la famille royale n’est certainement pas votre quotidien, alors je voulais juste dire un grand merci à la duchesse de Cambridge et à toute la famille royale de m’avoir fait participer à un service incroyable. «

Kate a organisé l’événement réconfortant en guise de remerciement aux personnes qui ont soutenu leurs communautés pendant la pandémie, Piers Morgan louant le royal comme « culotté » pour sa performance aux côtés de Tom.

Tom a également noté qu’il était « vraiment impressionné », car « c’est une chose de jouer avec moi dans un studio, juste nous deux, mais ensuite de passer directement au jeu avec un quatuor à cordes en direct, un pianiste et deux choristes , tout ce qu’elle n’avait jamais rencontré auparavant, puis faire des prises en direct devant la caméra – c’est un tout autre saut par rapport au brouillage ».



