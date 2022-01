Tom Watson rejoint Nicklaus et Player pour le coup d’honneur au Masters

L’Américain Tom Watson, vainqueur de 8 tournois du Grand Chelem (deux Masters, un US Open et cinq British Open), a accepté l’invitation du Augusta nationale être cette année ‘Honorary Starter’ et ainsi rejoindre son compatriote Jack Nicklaus (18 « majors ») et le Sud-Africain Joueur de Gary (9) au coup d’honneur du tournoi du jeudi de la deuxième semaine d’avril au petit matin. C’est une vieille tradition qui a été établie il y a 59 ans et qui sert d’ouverture officielle du premier Grand Chelem de l’année.

Tom Watson a remporté le Masters à deux reprises, 1977 et 1981. Cette dernière année était Seve Ballesteros qui a enfilé la veste verte qui distingue le champion. El de Kansas, leyenda viva del golf mundial, ha jugado 42 veces seguidas (de 1975 a 2016) el Masters, ha logrado 15 top 10, tres segundos puestos y acumula una media de golpes de 72,74, la quinta más baja de todos temps. Il détient également le record du plus grand nombre d’années consécutives en signant au moins une carte sous la normale : 21, entre 1975 et 1995.

La cérémonie des « partants d’honneur » a commencé en 1963 avec John Hutchinson et Fred McLeod, qui sont restés jusqu’en 1973 et 1976 respectivement. D’autres personnages illustres qui ont donné les coups d’honneur ont été Byron Nelson, Gene Sarazen, Ken Venturi, Sam Snead, Arnold Palmer, les déjà mentionnés Jack Nicklaus et Gary Player, et les défunts fin 2021 Lee Elder.