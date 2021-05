Tom Welling a une idée sur la façon de revenir dans le jeu Superman et Robert Pattinson serait impliqué

Personnellement, en tant que fan de Smallville et du DCEU, je préfère voir Henry Cavill de retour en tant que héros de DC en premier. Tom Welling a eu une décennie pour étoffer son personnage, mais Cavill n’a eu qu’un seul film solo et deux films d’équipe. C’est un Superman parfait et il mérite un arc plus défini! De retour sur le front de Tom Welling, aimeriez-vous voir l’acteur reprendre son rôle de Smallville sur grand écran? Votez dans notre sondage ci-dessous et préparez-vous pour The Batman de Robert Pattinson le 4 mars 2022.