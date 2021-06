Tom Welling de Smallville révèle un projet de suite en préparation avec Michael Rosenbaum

Une série animée avec des acteurs originaux de Smallville serait un rêve, étant donné qu’il a fallu longtemps pour un redémarrage de Smallville. Bien que cela soulève la question de savoir à quoi cela ressemblerait et si cela continuerait ou non l’histoire qui ne faisait que commencer lorsque Smallville s’est terminée en 2011. Tom Welling et Erica Durance, qui ont joué la meilleure moitié de Clark, Lois Lane, ont repris leurs rôles pour le grand crossover Arrowverse sur “Crisis on Infinite Earths” de The CW. Il a été révélé que Clark avait abandonné ses pouvoirs pour que lui et Lois puissent se concentrer sur leurs enfants. Il serait intéressant que la nouvelle série puisse se connecter à ce scénario et se dérouler après les événements de Smallville mais menant à “Crisis”.