Tom Welling de Smallville revient sur la CW pour la dernière série télévisée, ainsi que Brendan Fraser

Un drame d’action, Professionals met en vedette Tom Welling dans le rôle de Vincent Corbo, un nom plutôt cool, dont les compétences en sécurité A + sont mises à profit pour protéger les clients de premier plan pour des frais très élevés, même si cela signifie contourner la loi. Brendan Fraser incarne le futuriste et milliardaire Peter Swann, qui devient méfiant après l’explosion du satellite médical coûteux et sophistiqué qu’il a conçu peu après son lancement, et embauche Corbo. La fiancée de Swann, le Dr Grace Davila, interprétée par Elena Anaya, est un génie médical qui tente de contrecarrer une catastrophe mondiale. Naturellement, le Dr Davila était auparavant en relation avec le personnage de Welling, ce qui ne fait que compliquer une situation déjà complexe remplie de chefs d’entreprise louches, de chefs de gouvernement sales et de nouvelles vagues de criminels corrompus.