Tom Werman, ancien producteur de Poison, Mötley Crüe et Twisted Sister, vend ses droits sur Reservoir

Réservoir a annoncé l’acquisition du catalogue producteur du légendaire producteur de rock Tom Werman. L’accord comprend 100 % de Wermanles droits de producteur de toutes ses œuvres, y compris le hit n ° 1 du Billboard Hot 100 “Chaque rose a son épine” par POISON.

Werman a commencé sa carrière en tant que cadre A&R pour Records épiques, signant des artistes rock remarquables comme REO SPEEDWAGON, ASTUCE PAS CHER, TED NUGENT, HACHETTE MOLLY et BOSTON, avant de se concentrer sur la production de disques, où il a contribué à 23 disques certifiés or et platine pour des artistes et des groupes tels que MEILLEUR DE MÈRE, Ted Nugent, ASTUCE PAS CHER, HACHETTE MOLLY, BLEU YSTER CULTE, MOTLEY CRUE, SOEUR TORSADÉE, Lita Ford, DOKKEN, KIX, LA GUNS et POISON.

En plus de “Chaque rose a son épine”, une partie de Wermanles productions à feuilles persistantes comprennent POISON‘s “Rien mais un bon moment”, SOEUR TORSADÉE‘s “On ne va pas le prendre” et “Je veux déchirer”, MOTLEY CRUE‘s “Filles, Filles, Filles” et ASTUCE PAS CHER‘s “Reddition”, parmi beaucoup d’autres.

A l’acquisition, Werman dit : « C’est gratifiant de conclure cet accord avec Foi Newman et le Réservoir équipe qui se soucie vraiment de mon travail, et je suis heureux d’avoir trouvé des supporters aussi passionnés.”

« Je suis si heureux de continuer à représenter À M, depuis le moment où il a produit des albums incroyables à l’époque jusqu’à ce nouveau contrat avec Réservoir, ” Marvin Katz, Wermanl’avocat de , ajoute. « Nous remercions le grand Réservoir équipe pour tout leur enthousiasme.”

Ajoute Réservoir EVP, A&R et développement de catalogues, Foi Newman: “Des tubes puissants et emblématiques aux coupes plus profondes, À MLes contributions de s au rock tel que nous le connaissons sont indélébiles. Nous sommes honorés de les inclure maintenant dans le Réservoir catalogue.”

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).