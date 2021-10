Tom Winsor rejette les appels à la démission de Cressida Dick – “Elle est consternée comme chacun d’entre nous!” | Royaume-Uni | Nouvelles

Wayne Couzens a été condamné à la prison à vie après le meurtre de Sarah Everard. Depuis l’incident, il a été révélé que Couzens avait un surnom malsain qui était connu de la police métropolitaine et le chef du Met Cressida Dick fait maintenant face à une pression croissante pour démissionner après lui avoir permis de « passer à travers le filet ».

L’Old Bailey a entendu que Couzens, 48 ​​ans, avait utilisé sa carte de mandat délivrée par la police métropolitaine et ses menottes pour kidnapper Mlle Everard, 33 ans, alors qu’elle rentrait chez un ami dans le sud de Londres dans la soirée du 3 mars.

Il a été révélé que la commission savait que Couzens était surnommé «Le violeur» par des collègues de la police.

Malgré les critiques concernant la gestion de l’incident par Cressida Dick, l’inspecteur en chef de la police de Sa Majesté, Tom Winsor, a déclaré que Cressida Dick ne devrait pas démissionner de son rôle de commissaire de police du Met.

Il a déclaré jeudi soir à BBC Newsnight: “Elle est l’un des chefs de police les plus talentueux et les plus clairvoyants que la police ait eu de mémoire d’homme.”

“Elle est consternée comme chacun d’entre nous par la méchanceté et le mal de ce crime commis par Couzens, et elle est très bien placée pour fournir à la police métropolitaine le leadership et la stabilité dont elle a besoin pour réformer ses pratiques de contrôle qui se sont améliorées au fil du temps pour prendre ce problème et le résoudre.

Cependant, Dame Cressida est de plus en plus pressée de démissionner.

Ce mouvement est dirigé par la mère de la Chambre des communes, la députée travailliste Harriet Harman.

Mme Harman a déclaré à Shelagh Fogarty de LBC qu’elle devrait “reconnaître qu’il est préférable qu’elle y aille”.

Quatre personnes ont été arrêtées pour infraction à la loi sur le coronavirus 2020 et pour atteinte à l’ordre public.

Cressida Dick est commissaire de police de la Métropole depuis 2017.