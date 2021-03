Tomahawk publie un clip vidéo pour «  Predators and Scavengers  »

TOMAHAWK, le groupe avec Duane Denison (LE LÉZARD DE JÉSUS, UNSEMBLE), Trevor Dunn (M. BUNGLE, FANTÔMAS), Mike Patton (LA FOI PLUS, M. BUNGLE) et John Stanier (HELMET, BATTLES), vient de sortir son premier album en huit ans, « Immobilité tonique », via Enregistrements Ipecac. Le clip officiel du dernier single du disque, « Prédateurs et charognards », peut être vu ci-dessous. Le clip a été réalisé, animé et produit par Diego Cumplido.

Denison États: « ‘Prédateurs et charognards’ a commencé comme une observation générale sur le climat écologique actuel de notre planète. Peut-être pourrait-il également s’appliquer au climat socio-économique? «

« Immobilité tonique » est disponible dans les formats suivants: numérique, CD digipak et LP de 180 grammes dans un emballage gatefold texturé. Les variantes de vinyle incluent le noir standard, la bouteille de coke transparente (exclusivité du commerce indépendant – 5000 disponibles), l’argent métallique opaque (Ipéca exclusivité de la boutique en ligne – 2000 disponibles) et limpide (Bandes dessinées Newbury exclusif – 1000 disponibles).

« « Immobilité tonique » pourrait juste être quelque chose dans l’air que nous ressentons « , a déclaré Denison. «L’année a été difficile entre la pandémie et tout le reste. Beaucoup de gens se sentent quelque peu impuissants et bloqués car ils ne sont pas en mesure de faire un pas sans se remettre en question ou s’inquiéter des résultats. ça, c’est aussi une évasion des réalités du monde. Nous ne nous vautrons pas dans la négativité ou ne devenons pas politiques. Pour moi, le rock a toujours été une réalité alternative à tout le reste. J’ai l’impression que c’est encore un autre exemple. «

« Immobilité tonique » liste des pistes:

01. SHHH!



02. Valentine Shine



03. Prédateurs et charognards



04. Fatigue de la fin du monde



05. Vêtement décontracté



06. Tatouage Zéro



07. Fatback



08. Howlie



09. Eurêka



dix. Sidewinder



11. Recul



12. Les chiens mangent les chiens

2013 « Oddfellows » était TOMAHAWKpremier CD en plus de six ans.

TOMAHAWK était en sommeil pendant cinq ans après la sortie d’un trio d’albums: « Tomahawk » en 2001, « Mit Gas » en 2003 et « Anonyme » en 2007.

Crédit photo: Eric Livingston



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).