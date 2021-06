Tomar appelle les agriculteurs à mettre fin à une manifestation de 7 mois et se dit prêt à reprendre les pourparlers

Narendra Singh Tomar a déclaré que le gouvernement avait organisé 11 séries de consultations avec les syndicats d’agriculteurs protestataires.

Alors que la protestation des agriculteurs contre les nouvelles lois agricoles entrait dans son huitième mois, le ministre de l’Agriculture de l’Union, Narendra Singh Tomar, a appelé samedi les agriculteurs protestataires à mettre fin à leur agitation tout en déclarant que le gouvernement était prêt à reprendre les pourparlers sur les dispositions de trois législations.

Le gouvernement et les syndicats d’agriculteurs ont organisé jusqu’à présent 11 séries de pourparlers, la dernière ayant eu lieu le 22 janvier, pour sortir de l’impasse et mettre fin à la manifestation des agriculteurs. Les pourparlers n’ont pas repris à la suite de violences généralisées lors d’un rassemblement de tracteurs organisé par des agriculteurs protestataires le 26 janvier.

Des milliers d’agriculteurs, principalement du Pendjab, de l’Haryana et de l’ouest de l’Uttar Pradesh, campent aux frontières de Delhi depuis sept mois maintenant pour protester contre les trois lois qui, selon eux, mettront fin aux achats publics de cultures au MSP. La Cour suprême a suspendu la mise en œuvre des trois lois jusqu’à nouvel ordre et a mis en place un comité pour trouver des solutions. Le comité a remis son rapport.

« Je veux faire comprendre à travers vos (médias) que les agriculteurs devraient mettre fin à leur agitation. ….Beaucoup sont en faveur de ces nouvelles lois à travers le pays. Pourtant, certains agriculteurs ont des problèmes avec les dispositions des lois, le gouvernement indien est prêt à les écouter et à discuter avec eux », a tweeté Tomar.

Il a déclaré que le gouvernement avait organisé 11 séries de consultations avec les syndicats d’agriculteurs protestataires. Le gouvernement a augmenté le prix de soutien minimum (MSP) et achète davantage de quantités au MSP. La manifestation des agriculteurs avait commencé le 26 novembre de l’année dernière et a maintenant pris sept mois malgré la pandémie de coronavirus. Trois ministres syndicaux, dont Tomar et le ministre de l’Alimentation Piyush Goyal, ont tenu 11 séries de pourparlers avec les syndicats d’agriculteurs protestataires.

Lors de la dernière réunion du 22 janvier, les négociations du gouvernement avec 41 groupes d’agriculteurs se sont heurtées à un barrage routier alors que les syndicats rejetaient catégoriquement la proposition du Centre de suspendre les lois. Lors du 10e cycle de pourparlers qui s’est tenu le 20 janvier, le Centre avait proposé de suspendre les lois pendant 1 à 1,5 an et de former un comité conjoint pour trouver des solutions, en échange du retour des agriculteurs protestataires dans leurs foyers respectifs depuis les frontières de Delhi.

Les trois lois – la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation), la loi de 2020 sur l’accord sur l’assurance des prix et les services agricoles des agriculteurs (autonomisation et protection) et la loi de 2020 sur les produits essentiels (amendement) – ont été adoptées. par le Parlement en septembre de l’année dernière.

Des groupes d’agriculteurs ont prétendu que ces lois mettront fin aux systèmes d’approvisionnement mandi et MSP et laisseront les agriculteurs à la merci des grandes entreprises, même si le gouvernement a rejeté ces appréhensions comme étant déplacées.

Le 11 janvier, la Cour suprême avait suspendu la mise en œuvre des trois lois jusqu’à nouvel ordre et nommé un panel de quatre membres pour résoudre l’impasse. Le président de l’Union de Bhartiya Kisan, Bhupinder Singh Mann, s’était récusé du comité.

Le président de Shetkari Sanghatana (Maharashtra) Anil Ghanwat et les économistes agricoles Pramod Kumar Joshi et Ashok Gulati sont les autres membres du panel. Ils ont terminé le processus de consultation avec les parties prenantes et soumis le rapport

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.