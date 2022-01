Tomas Barrios Vera bat le joueur de tennis Alexandre Muller au tour préliminaire de qualification

01/11/2022

Act à 06:30 CET

Tomas Barrios Vera, chilien, numéro 151 de l’ATP, a remporté le tour de qualification de l’Open d’Australie par 6-3 et 7-5 dans une heure et trente et une minutes au joueur de tennis français Alexandre Muller, numéro 226 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur ajoute de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’Open d’Australie.

Dans le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. Masc.) il y a une phase de qualification préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible pour participer au tournoi officiel. En particulier, un total de 128 joueurs affrontent. De même, il se déroule du 9 au 30 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.