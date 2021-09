Tomas Satoransky voit un retour au Barça à l’horizon

Dépaysement pour Tomas Satoranski. Après avoir passé trois ans avec les Wizards, il est allé chez les Bulls, qui l’ont échangé cet été pour reprendre les services de Lonzo Ball, et maintenant il jouera pour les Pelicans. Il y bouclera sa sixième saison dans la meilleure ligue de basket au monde, mais il n’oublie pas d’où il vient.

Dans une interview à l’hebdomadaire Respekt (égrené par Lukas Kuba) il souligne que, malgré le fait qu’il choisira de remporter un autre contrat NBA l’été prochain, il ne croit pas que sa carrière aux Etats-Unis s’arrêtera et il a entre sourcils froncés pour revenir au Barça, l’ex-équipe qui l’a poussé à traverser l’étang et à qui il a promis qu’un jour il reviendrait. Il a encore 29 ans, mais il pense déjà à l’ACB comme un lieu de retraite possible.

A la Nouvelle-Orléans, il coïncidera précisément avec un joueur qu’il connaît de sa formation en Espagne, Willy Hernangómez. Les deux ont coïncidé dans cette Séville par laquelle sont également passés Porzingis, Sastre, Balvin et d’autres joueurs qui ont maintenant beaucoup de noms. Willy a remporté un contrat pour les trois prochains cette année après avoir convaincu les Pélicans de Zion Williamson, qui passeront un test difficile cette saison pour voir s’ils sont ou non une alternative à mi-parcours Ouest.

Dans la conversation, il dit que, justement, il avait prévu des vacances en Espagne pour cet été et que, puisqu’il croyait que la République tchèque ne se qualifierait pas pour les Jeux Olympiques, il aurait le temps d’aider sa femme à déménager si il a été transféré, dans lequel il y avait une forte probabilité : « Les Jeux ont un peu compliqué toute la situation non seulement pour moi, mais surtout pour ma femme et sa mère car elles avaient deux enfants à s’occuper à la maison et commençaient à faire leurs bagages . Finalement ils ont quitté l’appartement et notre femme de ménage a dû les aider. Dans la NBA ils sont habitués car ils font des transferts similaires trois ou quatre fois par an et ils ont leur propre personnel. Alors on a appelé les agents et la Nouvelle Orléans ” Le joueur évoque également le moment exact où il a appris qu’il allait changer d’équipe : “Le jour de notre départ de Tokyo a coïncidé avec la date du début du marché NBA, et au moment où mon transfert a commencé, je montais. à l’avion. Heureusement, il y avait le wi-fi dans l’avion, donc j’ai pu tout gérer avec mes agents. Bien que peu de choses puissent vraiment être résolues, le joueur ne peut pas influencer quelle équipe finira. Vous savez que quelque chose se passe, mais pas quoi”. Il voit toujours le stade des Pélicans de loin malgré l’approche de la pré-saison : “Je n’ai pas encore parlé avec le nouvel entraîneur, Willie Green, seulement avec les directeurs généraux et avec les joueurs que je connais. Je suppose que ce sera plus facile que lorsque j’y suis allé. . à Washington, où j’étais nouveau et je n’avais pas le respect que j’ai gagné au cours de mes cinq années en NBA. Les gens savent à quoi s’attendre de moi, mais je sais que mon rôle est incertain maintenant : je pense que je vais commencer matchs du banc. “.

Moyenne de Satoransky 7,7 points et 4,7 passes décisives l’année dernière, un peu en dessous des chiffres que je faisais auparavant.

Avec Kira Lewis et Nickeil-Alexander Walker pour la position de base et Josh Hart, Garrett Temple et Devonte ‘Graham pour le poste de gardien de tir, il aura suffisamment de concurrence pour briller et poursuivre ce nouveau contrat.