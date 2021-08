Tomas Satoransky : “Willy s’est un peu américanisé”

La saison prochaine, Willy Hernangómez fêtera sa sixième année dans la meilleure ligue du monde. Il a débarqué en 2016, sélectionné en position 35 du repêchage et, maintenant, entamera sa deuxième saison dans les New Orleans Pelicans. Il le fera également après avoir signé un nouveau contrat pour trois autres cours entièrement garantis. Excellente nouvelle pour vos intérêts, car votre intention a toujours été de prolonger votre carrière NBA au maximum. Et aussi pour le basket espagnol, avec l’une de ses valeurs présentes et futures de plus de poids en compétition parmi les meilleurs. Aux Jeux olympiques de Tokyo, il a récolté en moyenne 6,5 points et 4,5 rebonds en 12,1 minutes, étant l’une des principales références de ses périodes sur la piste. En fin de compte, une poursuite de la dernière ligne droite de sa campagne à la Nouvelle-Orléans, où il est passé de bas en haut à 7,8 + 7,1 qui est son meilleur bilan en termes de rebonds et sa deuxième meilleure note en termes de points.

Il continuera de croître dans la franchise Louisiane. Maintenant, aux côtés de Tomas Satoransky, qui est venu dans l’organisation des Chicago Bulls dans le cadre de l’opération Lonzo Ball. Pour le pivot espagnol, ce n’est pas n’importe quel mouvement, puisqu’il s’agit de retrouvailles : les deux joueurs ont coïncidé à Séville lors de la saison 2013-14. Leur relation était donc très étroite. Le gardien tchèque, lors de sa première conférence devant les médias en tant que joueur des Pélicans, a fait remarquer : “Il était comme un de mes petits frères”, se souvient-il. C’était la dernière saison de Tomas dans l’équipe andalouse avant de rejoindre Barcelone, d’où il décollerait vers les États-Unis. Il arrive à la Nouvelle-Orléans après trois saisons avec les Wizards de Washington et deux avec les Bullls, où, la saison dernière, il a récolté en moyenne 7,7 points, 2,4 rebonds et 4,7 passes décisives.

Chez les Pélicans, ce sera l’un des principaux arguments de banc. De plus, après avoir brillé avec sa sélection à Tokyo. Il a récolté en moyenne 10,7 points, 5,7 rebonds, 8,7 passes décisives et, pour l’anecdote, il a appris son transfert à son retour dans son pays. “Le moment n’était pas le meilleur, car j’étais sur le chemin du retour par Paris. Quand j’ai atterri, je savais que l’échange était officiel”, explique-t-il. Le moment de son transfert n’était pas le plus approprié, mais retrouver Willy est une excellente nouvelle. Personnellement et sportivement parlant. “Il vous donne toujours des chiffres quand il en a l’occasion. C’est le genre de joueur qui peut vous donner 10 (points) et 10 (rebonds) en un quart. Il joue toujours avec beaucoup d’énergie. Je lui dis toujours qu’il est comme un enfant, mais dans le bon sens, car il joue avec passion et il ne se soucie plus que d’aider son équipe et de jouer avec énergie”, analyse-t-il.

Quand on parle du joueur espagnol, tout est des mots gentils. Bien sûr, étant donné que le Willy qui a quitté l’Espagne et l’actuel ne sont pas les mêmes. “Maintenant, il aime la salle de musculation. Maintenant, il est beaucoup plus fort. Il s’est un peu américanisé. Je me moque toujours de lui. J’aime la façon dont il a trouvé le moyen de s’intégrer”, avoue-t-il en riant. Ensemble, ils devront ramer pour améliorer les résultats d’une franchise qui veut s’imposer parmi la nouvelle aristocratie de la compétition, mais qui a été laissée en dehors des playoffs. Avec Zion Williamson une star totale et au milieu des rumeurs de mécontentement, l’équipe doit commencer à se placer parmi les meilleurs. Pour cela, en plus de Sato, des joueurs de la stature de Devonte’ Graham et Jonas Valanciunas sont arrivés et le renouvellement de Josh Hart a été entrepris. Nouvelle saison, nouvelle opportunité.