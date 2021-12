Tomas Soucek fait le tour du stade de Londres seins nus pour célébrer avec les fans de West Ham après le plaisir du derby de Londres contre Chelsea

Tomas Soucek a couru dans le stade de Londres seins nus pour célébrer avec les fans de West Ham United après leur passionnante victoire du derby de Londres contre Chelsea.

Arthur Masuaku est sorti du banc pour tromper Edouard Mendy et assurer une victoire 3-2 aux Hammers, qui ont dû revenir par derrière à trois reprises et ont assommé les leaders de la Premier League.

BT Sport

Soucek a couru dans le stade de Londres seins nus pour célébrer avec les fans

Thiago Silva a ouvert le score aux visiteurs d’une tête précise sur corner qui a échappé à Lukasz Fabianski, mais il n’a rien pu faire pour empêcher les Hammers d’égaliser sur penalty de Manuel Lanzini.

Pourtant, les Blues sont eux-mêmes revenus en tête lorsque Mason Mount a décoché une volée spectaculaire juste avant la mi-temps pour faire taire la foule locale.

West Ham a été irrépressible sous David Moyes cette saison et a déjà battu Leicester, Tottenham, Manchester City et Manchester United cette saison pour une raison et a dûment répondu.

Jarrod Bowen était un cauchemar pour la défense de Chelsea et a obtenu son but mérité, avant que Masuaku ne frappe Mendy à la maison, ce qui obligera les fans à débattre longtemps dans la nuit, qu’il le veuille ou non.

BT Sport

Le joueur de 26 ans est adoré des fans des Hammers

.

Le capitaine de la République tchèque a célébré avec ses compatriotes

« C’est de ça qu’il s’agit ! » Les bonnes vibrations sont fortes à West Ham après leur victoire 3-2 sur Chelsea 📈 pic.twitter.com/nBLkqvcsQv – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 4 décembre 2021

Le rugissement du stade de Londres au coup de sifflet à plein temps était juste une récompense pour les hommes de David Moyes alors qu’ils lapaient l’adulation, peut-être plus que l’infatigable milieu de terrain Soucek.

Le capitaine de la République tchèque a embrassé les fans dans la foule portant le drapeau de son pays d’origine et a joyeusement posé pour des selfies avec la foule en liesse des Hammers.

Après avoir fait don de sa chemise à un jeune membre de la foule, le jeune homme de 26 ans aux seins nus a effectué un tour d’honneur et a salué quiconque avait les bras tendus.

Le résultat a maintenu West Ham fermement dans la chasse aux places en Ligue des champions, tout en offrant à Liverpool la chance d’usurper Chelsea en tête du classement.