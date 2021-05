Tomaszkiewicz, réalisateur de Witcher 3, quitte CD Projekt après une enquête sur l’intimidation

Le réalisateur de The Witcher 3: Wild Hunt, Konrad Tomaszkiewicz, a quitté le développeur CD Projekt à la suite d’allégations d’intimidation au bureau.

Tel que rapporté par Bloomberg, Tomaszkiewicz a nié les accusations d’intimidation à la suite d’une enquête interne, dans laquelle il a été déclaré non coupable par le studio polonais. Dans un courriel adressé au personnel annonçant son départ, il admet que les gens «ressentaient de la peur, du stress ou de l’inconfort» lorsqu’ils travaillaient avec lui et s’est excusé «pour tout le mauvais sang que j’ai causé».

«Je vais continuer à travailler sur moi-même», a déclaré Tomaszkiewicz.

«Changer de comportement est un processus long et ardu, mais je n’abandonne pas et j’espère changer.»

Ceci est la dernière histoire négative concernant CD Projekt. La société est dans l’eau chaude depuis la fin de 2020, lorsqu’elle a sorti le très attendu RPG de science-fiction Cyberpunk 2077. Ce lancement, cependant, a été embourbé par une myriade de problèmes et de bugs, au point que Sony a retiré le jeu de son PlayStation Store.

CD Projekt a récemment rapporté que 13,7 millions d’exemplaires du jeu avaient été vendus entre son lancement et la fin de 2020. Au début de cette année, le co-fondateur Marcin Iwiński a déclaré que la direction était responsable du mauvais état du titre. Plus récemment, cinq membres du conseil ont reçu un total de 28 millions de dollars en primes, tandis que 29,8 millions de dollars ont été répartis entre ses 865 membres du personnel.

