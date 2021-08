Tomates séchées au soleil – Sont-elles bonnes pour vous ou juste une mode ? | La vie

Les tomates séchées, séchées au soleil ou déshydratées sont devenues à la mode ces derniers temps, car elles sont très savoureuses et faciles à conserver. Lequel fournir?

La nourriture déshydratée c’est bien considéré, si le processus est bien fait, car en éliminant l’eau d’un fruit ou d’un légume, il est mieux conservé, et tous les nutriments sont toujours maintenus.

Les tomates séchées au soleil Ils sont très appréciés pour leur excellente saveur et parce qu’ils peuvent être conservés à température ambiante jusqu’à 18 mois sans se gâter.

Le processus est aussi simple que de faire sécher les tomates au soleil, dans certains cas jusqu’à 10 jours. L’eau est éliminée, maintenant tous les nutriments et améliorant la saveur.

Est-il vrai que la plupart des propriétés sont maintenues, et est-ce un aliment sain ? Les nutritionnistes de Greatist nous disent oui.

Tomates déshydratées sont riches en vitamine C, potassium et autres nutriments. Mais vous devez être prudent si vous les achetez emballés, car certaines marques ajoutent du sel ou de l’huile, ce qui augmente le sodium et les calories.

Ces tomates séchées au soleil sont riches en fibres, protéines, vitamine C et provitamine A, en plus des minéraux tels que le sodium, le potassium, le fer et le magnésium.

Ils contiennent également carotène tel que le lycopène, d’excellents antioxydants qui peuvent même prévenir certains types de cancer et de maladies cardiaques.

Le lycopène n’est pas produit par le corps humain et notre corps l’absorbe mieux en le dissolvant dans les graisses végétales. C’est l’une des raisons pour lesquelles certaines tomates sont vendues trempées dans l’huile d’olive.

La vitamine C est un autre antioxydant qui renforce le système immunitaire, prend soin de la peau et prévient les maladies.

Les potassium contrôle la pression artérielle et Vitamine A c’est un anti-vieillissement des cellules.

Enfin, il faut parler de la fibre, qui améliore le fonctionnement de l’intestin et le protège contre des maladies telles que le cancer du côlon, les inflammations intestinales, etc. C’est aussi une fibre satisfaisante, qui supprime la faim avec peu de calories.

La conclusion est claire : oui, les tomates séchées au soleil sont saines et saines. Vous les trouverez dans n’importe quel supermarché, même tranchés…