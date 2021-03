Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy disponible maintenant sur PS4 et Xbox One

Le précédemment divulgué Tomb Raider: Trilogie de survivant définitif est maintenant disponible sur Xbox et PlayStation, et il semble également être à gagner à un tarif extrêmement réduit.

Auparavant divulgué sur le Microsoft Store, Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy est maintenant disponible à l’achat sur le Xbox Store et le PlayStation Store.

Étant donné que la collection contient Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration et Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition et est disponible pour le prix très bas de 19,99 $ / 17,99 £, nous dirions que cela vaut la peine de choisir si vous voulez même l’un des titres de votre collection.

Il ne sera disponible à ce prix que jusqu’au 2 avril, à partir duquel il passera à 49,99 $ / 44,99 £.

Fait intéressant, la collection n’a même pas été officiellement annoncée par l’éditeur Square Enix ou le développeur Crystal Dynamics. Mais nous imaginons qu’il obtiendra une section dédiée dans la diffusion en direct de Square Enix Presents d’aujourd’hui.

«Suivez Lara dans son voyage de formation à travers le monde, en commençant par Tomb Raider piégé sur l’île enveloppée de Yamatai au large des côtes du Japon, jusqu’à la dure toundra sibérienne cachant un secret immortel dans Rise of the Tomb Raider, et enfin dans le paysage montagneux. du Pérou pour découvrir un pouvoir cataclysmique dans Shadow of the Tomb Raider », lit-on dans une description de la collection.

«Avec tout le contenu de l’édition définitive de chaque jeu, cette trilogie promet des dizaines d’heures d’exploration à couper le souffle, de résolution d’énigmes stimulantes et de combat de survie avec Lara alors qu’elle devient le Tomb Raider qu’elle était destinée à devenir.

La trilogie rassemble les 22 morceaux de DLC publiés entre les trois jeux, et si vous êtes intéressé, vous pouvez également choisir chacune des extensions à prix réduit individuellement pour le moment.

Si vous avez soif de plus de Lara à l’avenir, Square Enix a lancé un nouveau jeu de la série qui « unifiera les chronologies classiques et modernes ».