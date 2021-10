Tomb Raider fera enfin ses débuts sur Switch avec deux titres de Lara Croft en 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Il existe des franchises de premier plan qui ont jusqu’à présent échappé au Switch, et Tomb Raider est une qui brisera enfin cette séquence. Eh bien, techniquement, même si les jeux en question étaient en fait des spin-offs qui ne portaient pas le nom de l’IP dans le titre principal. Tant pis.

Dans un grand communiqué de presse décrivant les événements de célébration et les cadeaux pour le 25e anniversaire de Tomb Raider, Square Enix a confirmé que Lara Croft et la gardienne de la lumière et Lara Croft et le temple d’Osiris se dirigera vers Switch en 2022.

Lara Croft and the Guardian of Light et Lara Croft and the Temple of Osiris sont des jeux d’action-aventure inspirés de l’arcade qui combinent les caractéristiques de Tomb Raider, y compris l’exploration et la découverte, la plate-forme et la résolution d’énigmes, avec le multijoueur coopératif, la progression des personnages et des combats rapides et amusants.

Ils ont été initialement publiés en 2010 et 2014, développés par Crystal Dynamics qui établirait davantage ses références avec le redémarrage impressionnant de la série 3D principale et plus récemment Les Vengeurs de Marvel. Feral Interactive fait l’essentiel du travail sur les ports Switch, qui a fait un excellent travail avec la version du système de Extraterrestre : isolement.

Bien qu’ils n’aient peut-être pas figuré en tête de nombreuses listes en termes de ports Switch souhaités, ces jeux ont été relativement bien évalués lors de leur première sortie et pourraient bien convenir au système.

Êtes-vous intéressé à les acheter sur Switch l’année prochaine?