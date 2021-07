Tomber amoureux de l’Angleterre ⋆ .

Des supporters anglais dans les tribunes avant le match contre le Danemark au stade de Wembley à Londres, en Angleterre, le 7 juillet 2021. (Carl Recine/Pool/via .)

En tombant amoureux de l’Angleterre.

Il y a vingt-cinq ans ce printemps, je suis monté à bord d’un British Airways 747 pour l’aéroport d’Heathrow, où j’étais assis dans l’avant-dernière rangée. J’ai pensé que cela n’était pas de bon augure quand, immédiatement après le signal de bouclage des ceintures de sécurité, l’avion a commencé à se remplir de fumée.

Je me retournai : dans les quatre rangs derrière moi, chacun avait allumé une cigarette en même temps, comme s’il participait à un ballet cancérigène. À ma grande surprise, j’étais passager sur un « vol fumeur », comme on les appelait autrefois, même si je n’en avais pas pris depuis des années et que j’avais l’impression qu’ils étaient interdits. Sur ce vol particulier, il était permis de fumer uniquement dans les quatre dernières rangées. J’étais la ventouse à côté de la section fumeurs, dont le nuage toxique avait une façon de s’éloigner des fumeurs et dans mon nez. Malchanceux moi. Cela s’est avéré être le dernier vol fumeur que j’ai jamais pris.

Mais ce fut aussi le dernier malheur que j’ai subi au cours d’un printemps et d’un été bénis, planant à travers Londres. Être Américain, c’est aimer l’Amérique, à moins que vous ne souffriez d’une sorte de malprogrammation bizarre dans votre logiciel de personnalité, mais cela ne demande aucun effort pour aimer votre pays de naissance. Tomber amoureux d’un autre pays nécessite d’y vivre, de s’y sentir bien, d’y avoir des amis, de connaître son argot et son paysage culturel et ses journaux et comment il se pense de l’intérieur. Apprendre à connaître l’Angleterre comme un amant a été l’un des plus grands plaisirs que j’aie connus. Chaque jour, j’étudiais ses habitudes, je la connaissais un peu mieux. Pendant le petit-déjeuner, j’ai regardé une petite carte que quelqu’un m’avait fournie pour me guider à travers « Old Money » (¼ d, farthing. ½ d ; ha’penny . . . ) Enfin, je savais ce que la « demi-couronne » mentionnait dans chaque Le roman de Dickens était (deux et six), et pourquoi M. Pickwick n’a jamais rien payé avec une couronne (ils existaient, mais ils étaient très rares). Je voulais tout savoir sur l’Angleterre. La différence entre le penchant d’un touriste pour un pays qu’il visite brièvement et l’amour réel pour un pays est comme la différence entre vénérer un mannequin dans un magazine et avoir une petite amie (ou un petit ami).

J’étais un « étudiant d’échange » – échangé par mon employeur, le New York Post, pour une affectation temporaire à Londres afin qu’un Londonien puisse occuper mon bureau sur la Sixième Avenue. Dans le cadre de l’accord, on m’a donné un charmant nouvel appartement de fonction dans ce qui ressemblait à une maison de ville édouardienne à Wapping, dans l’est de la capitale. Mon appartement, j’étais étonné et ravi d’apprendre, surplombait la Tamise. J’ai regardé passer des bateaux de fête et j’ai profité de mon extrême chance. Je suppose que je ne vivrai plus jamais dans un appartement avec vue sur la rivière. Et pourtant cet appartement ne m’a rien coûté. Instantanément, je suis devenu un habitué du « local », le Vieux Rose (maintenant, comme ma jeunesse, disparu depuis longtemps).

1996 a été le pic de la Britpop. La musique n’était pas alors ce qu’elle est aujourd’hui ; à moins que vous n’achetiez chaque CD contenant une chanson que vous aimiez, vous deviez simplement attendre pour l’entendre à la radio. Cela signifiait une certaine anticipation passionnante avec des gains réguliers et aléatoires. Quel endroit génial pour être à un tel moment! C’était comme si la poignée de groupes britanniques que j’avais aimés au début des années 80 – ABC, Soft Cell, Naked Eyes, Flock of Seagulls – était revenue avec un son plus énergique et avait repoussé tout le grunge et le rock twee-hipster qui détruire la radio américaine au milieu des années 90. Britpop était une musique de pub fracassante, rebondissante, joyeuse et chantante. « Nous sommes jeunes, nous sommes libres, tout va bien ! a déclaré Supergrass dans “D’accord”. “C’est une belle journée à perdre”, ont noté les Levellers sur la chanson à boire enjouée, “Just the One”. “C’est assez bien pour toi, c’est bien pour moi, c’est assez bien pour deux, c’est ce que je veux voir”, chantait Dodgy sur le délirant “Good Enough”. Aucune des stations de radio que je connaissais à New York ne diffusait quelque chose comme ça.

Par-dessus tout, la noblesse Britpop se tenait les dirigeants du royaume, Oasis, dont le magnifique et plaintif single “Don’t Look Back in Anger” était la première chanson dont je me souviens avoir entendu lorsque j’ai déménagé à Londres. Oasis régnait sur la radio, l’air, la planète, l’univers. Ne pas aimer Oasis n’était pas une option. Tout ce que disait Oasis était dans les journaux ; Des blagues sur Oasis ont été racontées pendant le déjeuner. « Avez-vous entendu parler de la soupe Oasis ? » une fille m’a demandé. « Vous obtenez un rouleau avec ça. . . . ” Oasis, en 1996, c’était la Grande-Bretagne : molle, cynique, drôle, culotté, impétueux, mais un peu sensible et livresque en dessous.

En un laps de temps étonnamment court, j’ai vu OJ Simpson s’adresser à l’Oxford Union, j’ai entendu les Eagles jouer au stade de Wembley, j’ai vécu l’une des expériences cinématographiques les plus excitantes de ma vie (Trainspotting, au Ritzy Cinema de Brixton), je suis allé en Écosse où j’ai vu le Mull of Kintyre célébré par Paul McCartney, j’ai vérifié le cratère laissé par le dernier méga-bombardement de l’IRA à Londres à Canary Wharf, je suis tombé amoureux de Nick Hornby après avoir acheté un exemplaire de High Fidelity à Paddington Station, et j’ai été témoin accidentellement le rassemblement électoral le plus pathétique du monde quand j’ai vu le premier ministre blême et solitaire John Major marcher vaillamment autour de la petite ville de Stratford-Upon-Avon au milieu d’un enthousiasme de la foule moins que ce qui est habituellement associé au camion de crème glacée moyen. J’ai aussi accidentellement acquis une charmante petite amie et suis devenu un membre associé de sa famille de rousses espiègles et extrêmement amusantes de Dulwich (le pays de PG Wodehouse).

Je suis devenu ami avec un photographe du Times nommé Guy Burgess. (« Guy Burgess ? Comme… euh, l’espion ? » « Bon sang, les Américains sont au courant ? » a-t-il dit.) Le 4 juillet, je suis allé à l’avant-première presse du Jour de l’Indépendance à Leicester Square avec un journaliste du Fois, Steve Farrell. Steve est, ou du moins était, un gars extrêmement beau avec un accent chic qui n’avait aucune difficulté à «tirer», comme le dit le proverbe, ce qui aurait dû suffire à n’importe quel homme, mais les filles n’étaient pas ce qu’il voulait. C’était un drogué des conflits, un maniaque de la guerre, un chercheur de problèmes. Il aspirait à sortir sur le terrain, à foncer tête baissée dans les zones dangereuses, à se jeter là où était l’action. En tant que lâche, je n’étais pas d’accord : les zones de danger me semblaient dangereuses. Ce que je voulais, c’était être payé pour écrire sur des films.

Nous avons tous les deux obtenu nos souhaits. Steve est allé là-bas, là où se déroule l’action, dans toutes les zones de guerre qu’il a pu trouver. Et s’est fait kidnapper par des insurgés sunnites. Combien de personnes connaissez-vous qui ont été kidnappées ? Steve est le seul pour moi. Plus tard, il a été kidnappé par les talibans, puis par les Libyens. Trois enlèvements, c’est environ trois enlèvements de plus que ce que j’ai l’estomac pour, donc je ne regrette pas d’avoir passé ma carrière dans des zones de paix.

Le théâtre de Londres est encore plus délicieux que celui de New York, et j’ai été soulevé de la surface de la terre par ce qui a été présenté comme une production « semi-professionnelle » du chef-d’œuvre meurtrier de Stephen Sondheim, Sweeney Todd à Holland Park, toujours un des expériences culturelles les plus transcendantes de ma vie, lorsque j’ai pris conscience que le public avait autre chose en tête. Pré-Internet, pré-téléphones intelligents, mot voyagé. . . organiquement. Quelqu’un affichait le score d’un match de football simultané sur un tableau noir près du bar. A l’entracte, on apprenait que l’Angleterre prenait une grosse avance sur les Pays-Bas aux championnats d’Europe de « football ». J’avais joué au football quand j’étais petit, mais je n’avais jamais entendu parler de l’Euro. Dès lors, ne pas se laisser emporter par la frénésie n’était plus une option. La nation anglaise accueillait les championnats du jeu anglais. Les plus gros matchs se jouaient ici à Londres ! D’où La Chanson.

«Ça rentre à la maison, ça rentre à la maison. . . ” J’ai rappelé que je suis anglais, ethniquement parlant, et tout le monde sait que l’équipe de football masculine américaine est de toute façon de la merde. L’équipe d’Angleterre serait désormais mon équipe.

«Ça rentre à la maison, ça rentre à la maison, ça vient. . . ” Je n’ai jamais été dans un endroit aussi saturé par un seul morceau pendant un moment. Vous ne l’avez pas seulement entendu à la radio, dans les pubs ou à la télévision, il semblait que le pays lui-même le chantait. Soudain, partout, des drapeaux, des anglais : les Anglais ne sont pas des porte-drapeaux parce qu’ils trouvent le patriotisme un peu gênant. Mais c’était une forme de fierté nationale que tout le monde pouvait soutenir. La nation anglaise accueillait les équipes européennes dans le jeu anglais.

“Ça rentre à la maison, ça rentre à la maison, ça vient, le football rentre à la maison” étaient les premières lignes de ce qui devait être simplement une chanson de nouveauté par deux comédiens, David Baddiel et Frank Skinner, pour faire le buzz sur les tout premiers Euros à avoir lieu dans le berceau du football, en Angleterre. Pourtant, “Three Lions”, avec la musique du groupe Britpop The Lightning Seeds, s’est avéré être l’une des chansons pop les plus entraînantes jamais écrites et est devenu le nouvel hymne national non officiel. Ce serait la bande originale de l’Angleterre pour tous les tournois de football suivants. “30 ans de mal, ne m’ont jamais arrêté de rêver”, a lancé les paroles. L’Angleterre pourrait-elle remporter la victoire sur son sol ?

D’abord, il leur faudrait passer devant la légendaire équipe allemande, triple vainqueur de l’Euro. Un tabloïd de gauche, The Daily Mirror, a publié une blague effrayante sur sa première page, une parodie de l’annonce de guerre de Neville Chamberlain déclarant « la guerre du football contre l’Allemagne ». Ensuite, les Allemands ont remporté le match, une demi-finale, lorsqu’un défenseur du nom de Gareth Southgate a raté un penalty, alors que Charlie Cooke, onze ans, regardait avec angoisse derrière le but de Wembley. J’ai trouvé satisfaisant que l’année magique du football anglais soit l’année de ma naissance – 1966. Vainqueurs de la Coupe du monde cette année-là, ils ne se sont jamais qualifiés pour la finale de la Coupe du monde ou de l’Euro après cela.

Jusqu’ici. La semaine dernière, l’Angleterre, désormais dirigée par le même Gareth Southgate, a finalement envoyé l’Allemagne, l’équipe qui les a battus en 1996. Plus tôt cette semaine, ils ont battu le Danemark en demi-finale. Dimanche apporte le match de championnat contre les redoutables Italiens. Je souhaiterais pouvoir être là. Si vous n’êtes jamais tombé amoureux d’un autre pays, je vous le recommande sans réserve. « Trois lions sur la chemise. . . “