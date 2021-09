“Tombez amoureux d’un problème”: le PDG de Remitly réfléchit au parcours de démarrage alors que la société de transfert de fonds devient publique

Employés de Remitly à l’intérieur d’un des bureaux de l’entreprise. (Photo Remitly)

Cela a été un sacré parcours de démarrage pour Remitly.

Le dernier chapitre commence jeudi lorsque la société de transfert de fonds mobiles commence à négocier sur le NASDAQ, marquant une étape clé pour une entreprise de 10 ans qui a traversé divers rebondissements sur la voie d’une introduction en bourse.

Remitly a évalué les actions à 43 $ mercredi soir, au-dessus de sa fourchette attendue de 38 $ à 42 $, valorisant la société à près de 7 milliards de dollars. Il lèvera plus de 300 millions de dollars de produit net dans le cadre de l’introduction en bourse, l’une des plus importantes jamais réalisées pour une entreprise technologique de la région de Seattle.

Le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer. (Photo Remitly)

“C’est une étape importante”, a déclaré le PDG de Remitly, Matt Oppenheimer, s’adressant jeudi à . depuis New York. “Mais c’est une étape dans un voyage beaucoup plus long pour transformer la vie des immigrants et de leurs familles en leur fournissant les services financiers les plus fiables de la planète.”

La technologie mobile de Remitly permet aux gens d’envoyer et de recevoir de l’argent au-delà des frontières, y compris les immigrants aux États-Unis et au Royaume-Uni qui soutiennent des familles dans des pays tels que les Philippines, l’Inde, le Salvador et d’autres. Le service élimine les formulaires, les codes et les agents généralement associés au processus de transfert d’argent international.

L’histoire de Remitly a commencé il y a dix ans, après qu’Oppenheimer soit revenu du Kenya, où il travaillait pour Barclays, et qu’il se soit rendu compte à quel point il était difficile pour les familles d’envoyer et de recevoir de l’argent à l’étranger.

L’idée initiale de Remitly n’était pas en fait un service de transfert de fonds lui-même, mais un moteur de recherche pour trouver des services de transfert de fonds. L’entreprise, qui faisait partie d’une classe Techstars Seattle en 2011 qui a produit trois licornes, a rapidement pivoté après que des études de marché ont montré qu’il n’y avait pas de modèle commercial viable.

Remitly – à l’origine connu sous le nom de Beamit Mobile – s’est ensuite fixé pour objectif de créer une solution de transfert de fonds alimentée par la technologie, en reprenant des opérateurs historiques tels que Western Union et MoneyGram.

C’était une vision ambitieuse, compte tenu notamment des règles et réglementations régissant les mouvements d’argent transfrontaliers. Avant que l’entreprise ne puisse gérer une seule transaction client, elle devait franchir des obstacles juridiques stricts.

Chris DeVore, l’investisseur principal du cycle d’amorçage de Remitly, s’est souvenu d’avoir pris des empreintes digitales et d’avoir effectué des déclarations financières personnelles pour les régulateurs de chaque État américain. « Créer une société de services financiers réglementée comme Remitly n’est pas pour les âmes sensibles », a-t-il déclaré.

Certains investisseurs ont hésité. “C’était comme une trop grosse colline à gravir”, a déclaré Jason Stoffer de Maveron sur le podcast . la semaine dernière. “Et ils m’ont prouvé le contraire.”

Oppenheimer, avec les co-fondateurs Josh Hug et Shivaas Gulati, a contribué à faire de Remitly un géant de la fintech qui a servi plus de 5 millions de clients à ce jour et emploie 1 600 personnes à travers le monde.

Interrogé sur la clé du succès de Remitly, Oppenheimer a rappelé un conseil qu’il a reçu chez Techstars : « Tombez amoureux d’un problème que vous voulez résoudre, pas de la solution.

« Les entrepreneurs qui se concentrent sur un problème central qu’ils considèrent comme leur objectif à résoudre, mais qui ont ensuite une tonne de flexibilité et un état d’esprit de croissance autour de la solution, sont la seule chose à laquelle je reviens toujours », a déclaré Oppenheimer, « surtout dans le très tôt lorsque vous travaillez autour de l’adéquation du marché des produits et de toutes les choses qui accompagnent la résolution d’un gros problème complexe.

S’exprimant en 2019 sur le parcours de Remitly, Oppenheimer a également conseillé aux entrepreneurs d’établir tôt la culture et les valeurs. Il a déclaré que les cofondateurs et les cadres supérieurs doivent apprécier les différentes compétences que chacun apporte à la table. Et ils devraient « se soutenir mutuellement », a-t-il déclaré.

Cette valeur s’est manifestée lorsqu’Oppenheimer est allé en Inde et a campé devant un bureau d’immigration à New Delhi afin que Gulati puisse revenir aux États-Unis.

“Il y aura des défis”, a déclaré Oppenheimer en 2019. “Si tout le monde sait que vous vous soutenez, c’est vraiment important.”

Les co-fondateurs de Remitly Josh Hug, Matt Oppenheimer et Shivash Gulati. (Photo Remitly)

Remitly a enregistré un chiffre d’affaires de 202 millions de dollars et une perte nette de 9,2 millions de dollars au cours des six premiers mois de cette année. Il a généré 257 millions de dollars de revenus et une perte nette de 32,5 millions de dollars en 2020, doublant son chiffre d’affaires annuel et réduisant ses pertes de près de moitié.

Stoffer a analysé les demandes d’introduction en bourse de Remitly et s’attend à ce que la société atteigne 600 millions de dollars de revenus l’année prochaine.

La stratégie de croissance à long terme de l’entreprise comprend la conquête de parts de marchés existants et l’expansion sur de nouveaux ; le lancement de nouveaux services financiers tels que son application mobile Passbook ; et la poursuite de partenariats et d’acquisitions stratégiques.

Remitly est en concurrence avec un certain nombre d’autres sociétés de transfert d’argent transfrontalier, dont Wise (anciennement TransferWise), qui était évaluée à 11 milliards de dollars après son introduction en bourse via une cotation directe en juillet, et Zepz (anciennement WorldRemit), qui a levé 292 millions de dollars dans une série E tour de financement la semaine dernière.

L’intérêt des investisseurs pour ces entreprises reflète l’opportunité de croissance des envois de fonds numériques. Remitly a déclaré que le marché des transferts d’argent dans le monde était estimé à 1 500 milliards de dollars en 2020. Il a déclaré que ses activités et le secteur des services financiers numériques dans son ensemble se sont accélérés à la suite de la pandémie.

Oppenheimer a déclaré que de nombreux clients de Remitly et leurs familles ont été touchés de manière disproportionnée par la crise sanitaire mondiale d’un point de vue économique. Il a dit que regarder leur résilience a été inspirant.

“C’est formidable que notre entreprise continue de bien se porter, mais ce n’est vraiment que du fait que nos clients sont parmi les héros et les individus les plus résilients, inspirants et incroyables que nous puissions servir”, a déclaré Oppenheimer, ajoutant qu’un peu de clients de longue date sont avec Remitly à New York dans le cadre de la célébration de l’introduction en bourse cette semaine.

De retour à Seattle, l’introduction en bourse de Remitly est considérée comme une “énorme victoire pour les entrepreneurs, les travailleurs technologiques et les investisseurs de notre région”, a déclaré Yi-Jian Ngo, directeur général d’Alliance of Angels.

“Nous espérons que l’élan vers l’avant attirera plus de talents technologiques dans notre région, attirera plus d’investisseurs providentiels et motivera tous les électeurs à redonner et à élever leur soutien à notre communauté locale”, a déclaré Ngo.

Oppenheimer a déclaré que le parcours de Remitly montre que les entreprises de Seattle peuvent s’attaquer aux grandes entreprises complexes.

« Des entreprises très significatives peuvent être créées qui ont non seulement un impact sur la région, mais également sur le monde entier », a-t-il déclaré.

Remitly avait déjà levé environ 400 millions de dollars de financement privé. La société a décroché un investissement non divulgué de Visa en mai.

Le plus grand actionnaire de la société est PayU de Prosus avec une participation de 23,9%, suivi par Stripes (12,1%) et Threshold Ventures (9,4%). La société de la région de Seattle Trilogy Equity Partners détient une part de 6,2 %. Oppenheimer détient 4,8% du capital, tandis que Hug en détient 3,1%.

Il y a 11 autres sociétés de l’État de Washington qui sont devenues publiques cette année, à la fois via une introduction en bourse traditionnelle et un accord SPAC. Sana Biotechnology avait le plus important à ce jour en 2021, levant 587,5 millions de dollars.

Remitly fait partie d’une rafale d’entreprises qui seront cotées en bourse en septembre. Cette année établit un nouveau record pour le produit de l’introduction en bourse, éclipsant la marque précédente d’environ 30%, selon Renaissance Capital.

« Le barrage de licorne a finalement éclaté. Et pourtant, la grande majorité des licornes n’ont pas encore été rendues publiques », a noté le PDG de Renaissance Capital, William Smith, dans une analyse récente.

Environ la moitié des introductions en bourse de cette année se négocient en dessous de leur prix d’offre, a rapporté CNBC. Toast et FreshWorks ont tous deux vu leurs actions bondir cette semaine lors de leurs débuts publics malgré certaines préoccupations macroéconomiques, notamment la situation avec le chinois Evergrande.

L’indice Renaissance Capital IPO est en hausse d’environ 6 % depuis le début de l’année.