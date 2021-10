Tomi Lahren accuse les dirigeants démocrates d’une fraude au chômage qui coûte des milliards

L’animateur de Fox Nation, Tomi Lahren, a fustigé les dirigeants californiens pour des informations selon lesquelles la fraude au chômage dans l’État a atteint au moins 20 milliards de dollars vendredi sur « Final Thoughts ».

« Vous savez, j’ai toujours dit que l’État de Californie choyait les criminels et les criminels, mais cette dernière révélation porte ces câlins, câlins et câlins à un tout nouveau niveau et très coûteux », a-t-elle déclaré.

Lahren a poursuivi en notant que les paiements frauduleux représentaient plus de 11% de tous les avantages versés depuis le début de la pandémie.

Les paiements frauduleux, a déclaré Lahren, se sont produits lorsque « le grand gouvernement approuve imprudemment[d] d’énormes extensions et extensions des allocations de chômage dans le but de compenser les blocages économiques, les fermetures, les mandats et les infractions COVID également mis en place à la hâte et stupidement par… vous l’avez deviné… le grand gouvernement. »

La Californie n’était pas le seul État à avoir subi une fraude au chômage pendant la pandémie.

« Ce genre de conneries ne s’est pas produit qu’en Californie », a déclaré Lahren. « Dans tout le pays, au moins 87 milliards de dollars de paiements frauduleux ont été approuvés par les États. »

En Arizona, a-t-elle déclaré, les escrocs « ont pu récupérer au moins 30% du total des allocations de chômage de l’État ».

Les démocrates ne semblent pas voir cela comme un problème, a déclaré Lahren.

« Les démocrates s’en fichent. S’ils allouent accidentellement plus de vos impôts durement gagnés à des illégaux, des criminels et des criminels illégaux, ce n’est pas la peau de leur peau. »

« En fait, ce sont des experts dans la mauvaise gestion de notre argent », a-t-elle poursuivi. « Ne cherchez pas plus loin que les factures d’infrastructure et de réconciliation qui portent non seulement des prix énormes, mais aussi des dépenses d’AB telles que 300 milliards de dollars pour financer la » justice environnementale « . »

Lahren a blâmé la fraude aux pieds de dirigeants démocrates comme Gavin Newsom et Joe Biden.

« L’État est un incendie de poubelle et grâce aux électeurs de Biden, la nation aussi. »

« Le gouvernement a un chèque en blanc et nous n’avons guère plus qu’un président atteint de démence et des rayons de magasins vides », a-t-elle conclu. « Mais au moins les tweets sont plus sympas. Quel compromis. »

