Tomi Lahren attaqué pour avoir défendu Caityln Jenner à CPAC ⋆ .

A CPAC au Texas, candidat républicain Caitlyn Jenner a été raillée par un participant apparent avec une caméra qui l’a appelée à plusieurs reprises “Bruce” tout en posant des questions sur les problèmes LGBTQ et Jésus. Le moment lui-même n’est pas devenu aussi viral, cependant, que la réponse de Fox Tomi Lahren.

La vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux commence par Jenner prenant des photos avec des fans dans le hall de l’hôtel Hilton Anatole à Dallas. Le chahuteur, qui sur les réseaux sociaux s’identifie comme “le prédicateur conservateur noir”, a chassé Jenner par la porte, remarquant “regardez ce monstre malade”, alors qu’elle montait calmement dans son véhicule et l’ignorait.

Ayant apparemment entendu parler de l’incident, Lahren, qui a interviewé Jenner plus tôt cette année, a tweeté que cela lui avait fait “bouillir le sang”.

Entendre comment certains «conservateurs» ont traité @Caitlyn_Jenner à CPAC me fait bouillir le sang. Il n’y a pas de place pour votre haine dans le mouvement America First. Nous croyons en la liberté et nous croyons en un gouvernement limité. La façon dont elle choisit de vivre sa vie personnelle ne vous nuit en aucun cas ! – Tomi Lahren (@TomiLahren) 12 juillet 2021

Après le recul de la gauche et de la droite sur cette réponse (pour différentes raisons, évidemment), Lahren a posté quelques heures plus tard qu’elle « irait au bâton » pour Jenner à chaque fois.

Les attaques contre @Caitlyn_Jenner sont ignobles. Je vais me battre pour elle à chaque fois et si vous voulez prendre ma carte « conservatrice », prenez-la et poussez-la. Votre foule n’est pas meilleure que celle de la gauche et en fait, elle est plus moche. – Tomi Lahren (@TomiLahren) 12 juillet 2021

Mais ses remarques ont été accueillies par certains d’une manière moins qu’accueillante.

À partir de la gauche…

pic.twitter.com/jSVs92wX7M – dylan ra (@elrey) 12 juillet 2021

Attendez de voir comment ils traitent les Noirs pic.twitter.com/AiVOkQAqse – Ryan (@Com_Truz) 12 juillet 2021

Bonjour, pot. Appel de la bouilloire. Vous dites que vous défendez l’autonomie personnelle et la liberté de vivre votre vie comme vous le souhaitez, mais vous détestez tous ceux qui ne partagent pas votre idéologie politique, et vous essayez de les forcer à se mettre au pas. On dirait que le mouvement America First est l’arbitre de la haine. https://t.co/84FJOfWgOf – Jax persiste (@LadyJayPersists) 12 juillet 2021

C’est toi, puddin’ pop ? pic.twitter.com/7Ly0uiEgFd – Jax persiste (@LadyJayPersists) 12 juillet 2021

La soutenez-vous uniquement parce qu’elle est dans VOTRE parti ou parce que vous soutenez les droits des transgenres ? Parce que les commentaires passés de votre part suggèrent que vous ne soutenez pas leurs droits dans leur ensemble. Si vous avez changé de position, dites que sinon vous vous contredisez. – Malynda Hale (@MalyndaHale) 12 juillet 2021

.@TomiLahren … dit le déni du changement climatique, théorie critique de la race aveugle, homophobe, non masquant, évitant les vaccins, insurrectionniste Patriot. https://t.co/ispR2UHjKr – Alexandra Billings (@IamABillings) 12 juillet 2021

Le mouvement « America First » est littéralement fanatisme, exclusion et haine. Pourquoi êtes-vous surpris de cela, @TomiLahren ? https://t.co/x63CW8fm8C – Travis Akers (@travisakers) 12 juillet 2021

“Il n’y a pas de place pour la haine dans le mouvement de haïr les gens différents de vous!” – Steve Hofstetter (@SteveHofstetter) 12 juillet 2021

Et de droite…

Tomi, c’est un “il” dans chaque cellule de son corps. Ne tombez pas dans le piège de la folie non scientifique et non biblique du mouvement transgenre. Tu vaux mieux que ça. https://t.co/wmM4jQZp5t – Bryan Fischer (@BryanJFischer) 12 juillet 2021

Nous ne croyons pas au mensonge des « trans ». Vous ne pouvez pas nous forcer à accepter votre nouveau dogme religieux. Cela va à l’encontre de la Bible. – Austin Ruse (@austinruse) 12 juillet 2021

L’identité-t est une construction sociale avec des ramifications nocives à long terme Personne n’aurait dû être intentionnellement impoli envers Jenner, mais Jenner se présenter pour notre parti est impoli envers notre pays Cet état d’esprit libertaire est ce qui nous a mis dans ce pétrin, un homme en robe ne fera pas mieux – ELIJAH (@ElijahSchaffer) 12 juillet 2021

Jenner n’est pas America First et vous non plus. https://t.co/hz9mVUNkvL – Le Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 12 juillet 2021

Mais Cailtyn Jenner était reconnaissant pour la défense.

Merci @TomiLahren Nous devons continuer à nous battre. Notre fête est pour tout le monde – la grande fête sous tente ! Je suis un fier républicain https://t.co/zvGcSsdGDA – Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) 12 juillet 2021

