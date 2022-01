Tomi Lahren sur le plan de traitement COVID basé sur la race de New York: « Ce n’est pas du progressisme, c’est juste de la folie »

Le contributeur de Fox News, Tomi Lahren, a déclaré lundi à « Outnumbered » que l’examen par New York d’une mesure de traitement COVID basée sur la race est de la « folie ».

NEW YORK DIT QU’IL PRIORITERA LES PATIENTS NON BLANCS POUR LES TRAITEMENTS COVID

TOMI LAHREN : Pour le parti qui prétend vouloir l’unité, ils envoient certainement des messages contradictoires ici. Et je pense que nous devrions tous prendre une page du livre de John Dutton. Et si c’est à cela que ressemble le progrès, nous devrions être le monde dans lequel le progrès se déroule. Ce n’est pas du progressisme. C’est juste de la folie. C’est ridicule. Et, encore une fois, c’est une politique d’identité raciale qui est tout ce que la gauche a.

Mais je pense qu’il y a une plus grande conversation à avoir ici comme nous en avons tous discuté. Nous devons concentrer les traitements et les thérapies sur ceux qui sont les plus vulnérables, mais dans l’ensemble de cette nation, nous devons parler de la santé globale. Si vous vous souvenez, au cours des deux dernières années de la pandémie, nous avons fermé complètement des gymnases, des réunions des AA et d’autres choses dont la capacité était limitée. Donc, si nous voulons parler d’aider les personnes les plus vulnérables, quelle que soit leur race ou leur origine ethnique, nous devrions parler de santé globale. En parlant de la façon dont nous traitons les gens, je suis d’avis que la liberté fonctionne mieux pour tout le monde. Peut-être que la gauche devrait en avoir une dose.

