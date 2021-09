TOMI lance sa troisième collection NFT à l’approche de la vente publique ⋆ ZyCrypto

in

TOMI, une plate-forme de crypto-monnaie décentralisée, a annoncé son ensemble de NFT en édition limitée qui permettra aux propriétaires d’accéder à leur prévente principale.

Selon l’annonce, TOMI offre aux utilisateurs la possibilité d’acheter les NFT exclusifs Tomi Heroes. La collection a beaucoup attiré l’attention de divers membres de la communauté des crypto-monnaies, y compris des influenceurs. Jusqu’à présent, TOMI a levé plus de 260 ETH (un peu moins d’un million de dollars). Notamment, il reste actuellement quelques pièces.

Tomi a créé trois NFT différents avec 15 000 copies de chacun (un total de 4 500 NFT). Les NFT seront lancés sur le réseau Polygon et SushiSwap en raison des frais élevés sur le réseau Ethereum. Ce sera la troisième fois que TOMI organise une vente pour ses NFT. T

Le premier tour a été effectué le 7 septembre 2021, ce qui a permis de récolter 0,1271 ETH. Ce tour de table, qui s’est rapidement soldé, comportait le « DAWN RISING NFT ». Le deuxième tour de vente est toujours en cours et il a utilisé jusqu’à présent 0,1144 ETH pour vendre le «GLITCH GLOW NFT». Dans le troisième tour de vente, Tomi vendra le ‘CRUNCH NUMBAH NFT’.

Chaque tour de vente devrait durer 30 minutes. Ces tournées de vente auront lieu à des heures aléatoires et annoncées au titulaire spécifique par télégramme.

Les investisseurs et les utilisateurs souhaitant faire partie de la communauté TOMI sont tenus de récupérer leurs billets NFT via le site Web officiel de TOMI. Les investisseurs auraient jusqu’au 21 septembre, entre 8 h et 14 h HNE, pour prendre leurs billets. Il reste quatre articles avec un prix plancher de 0,1 ETH sur OpenSea.

Une fois les deuxième et troisième tours de vente terminés, Tomi prévoit d’utiliser tout le produit pour acheter son jeton natif, les jetons TOMI, lors de sa prochaine vente publique. Notamment, après avoir échangé tous les ETH contre TOMI, la plate-forme prévoit de graver les jetons TOMI restants. De plus, une fois la vente terminée, les Tomi Heroes NFT seront accessibles via OpenSea.

Enfin, une fois la vente publique de Tomi conclue, Tomi prévoit de sortir d’autres NFT de cette série ! Ces pièces auraient la même valeur et seraient même connectées à d’autres projets Tomi.

Le projet Tomi a été créé pour “éliminer la cupidité actuelle du marché de la cryptographie sous forme de frais et éduquer les gens sur le concept complexe de richesse en cours”.