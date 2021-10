Tomic et Ribas mènent la victoire solvable de Joventut

30/10/2021 à 23:22 CEST

Joventut a surmonté un début de match compliqué pour finir par imposer son autorité à Hereda San Pablo Burgos par 82-65, emmené par Ante Tomic (17 points et 8 rebonds) et Pau Ribas (14 points).

JEUNE, 82

(16 + 23 + 22 + 21): Guillem Vives (6), Pau Ribas (14), Joel Parra (5), Derek Willis (12), Ante Tomic (17) -cinq de départ-, Pep Busquets (9), Vladimir Brodziansky (10), Albert Ventura (2), Andrés Feliz (5) et Simon Birgander.

HEREDA SAN PABLO BURGOS, 65

(18 + 14 + 20 + 13): Aleksej Nikolic (5), Vitor Benite (15), Xavi Rabaseda, Suleiman Braimoh (3), Stephen Zach (2) -cinq de départ-, Dejan Kravic (10), Maksim Salash ( 11), Dani Díez (8), Tyrus Mcgee (4) et Alex Renfroe (7).

ARBITRES

Martín Caballero, Rafael Serrano et Andrés Fernández. Eliminé par cinq fautes : Stephen Zach (37:48), de Hereda San Pablo Burgos.

INCIDENTS

Match correspondant à la huitième journée de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant 3.221 spectateurs au Palau d’Esports de Badalona.

La Penya, qui venait de remporter les Hamburg Towers en championnat d’Europe, reste en tête du classement après avoir ajouté pour la première fois deux victoires consécutives en Ligue Endesa, tandis que pour les Burgos, il s’agit de leur troisième défaite consécutive après un bon début de championnat.

Hereda San Pablo Burgos est resté proche de Penya au premier quart avec les points de Salash et Kravic, mais n’a pas eu de continuité dans leur jeu intérieur, surtout quand Tomic était sur le terrain, et Vitor Benite, qui a marqué 10 points en première mi-temps, a disparuou en seconde période bien défendue par Pep Busquets.

La Penya n’a pas bien commencé ayant beaucoup de mal à mettre les balles dans la zone à Ante Tomic, bien défendu par Stephen Zack, et il a tout misé en attaque sur les triples, avec l’ancien barcelonais Pau Ribas et Joel Parra comme joueurs les plus précis (10-8, min. 5 ).

L’équipe de Burgos a profité des minutes de repos de Tomic et de la mauvaise défense de Birgander pour monter à quatre (14-18, min. 9) avec Salash et Kravic ajoutant dix points entre eux.

La Penya a remporté une victoire solvable

Ribas et Brodziansky ont renversé le score en début de deuxième quart-temps avec son succès dans les triples (27-20, min. 13), auquel s’est ajouté Tomic, plus présent dans l’attaque avec huit points, pour prendre les commandes du match. Un panier de Busquets a placé La Penya dans son écart maximum (37-28, min. 18).

Avec Tomic intraitable dans les deux anneaux, San Pablo Burgos n’a marqué que par trois points dans les quatre dernières minutes du quart, pour aller au repos à sept points (39-32). Benite, avec 10 points, était la meilleure de l’équipe de Zan Tabak dans la première partie.

Derek Willis a dirigé Joventut avec Pau Ribas à son avantage maximum en début de troisième quart (47-35, min. 12) et le succès de Brodziansky a permis à l’équipe de Badalona d’avoir une dizaine de points d’avance jusqu’à la fin du quart (61-52).

Carles Duran s’est retrouvé très satisfait de son équipe

San Pablo Burgos a répondu à la bonne défense vert-noir avec les triplés de Mcgee et Díez (53-46, min. 28), mais cela n’a pas suffi pour resserrer davantage le score contre les points de Tomic dans les dernières minutes du quart.

Deux triplés signés par Busquets et Willis en début de dernier quart donnent une nouvelle avance au tableau d’affichage (67-53, min. 32) devant laquelle les Burgos n’ont plus eu la capacité de réagir, avec leur leader Vitor Benite complètement annulé par Busquets tandis que Willis, Busquets et Tomic marquaient encore et encore de près du bord jusqu’à la finale 82-65.