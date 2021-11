Tomic se tient au phare de La Penya

13/11/2021 à 20:53 CET

Joventut a obtenu une victoire laborieuse contre Casademont Saragosse (84-78) avec un Ante Tomic sensationnel qui a décidé du match avec ses actions dans les deux dernières minutes pour terminer meilleur buteur du match avec 23 points.

JOV

TSAR

JEUNE, 84

(20 + 15 + 20 + 29) : Guillem Vives (3), Pau Ribas (14), Joel Parra (8), Vladimir Brodziansky (11), Ante Tomic (24) -cinq partants-, Pep Busquets (5), Derek Willis (12), Albert Ventura, Andrés Feliz (5), Simon Birgander (2).

CASADEMONT SARAGOSSE, 78

(17 + 18 + 17 + 26): Rodrigo San Miguel (6), Matt Mobley (6), Dino Radoncic (15), Stan Okoye (9), Tryggvi Hlinason (8) -cinq de départ-, Deon Thompson (10) , Hans Vanwijn (3), Adam Waczynski (20 ans), Aleix Font et Kenan Sipahi (1).

ARBITRES

Fernando Calatrava, Sergio Manuel et Joaquín García. Sans éliminé pour fautes.

INCIDENTS

Match correspondant au dixième tour de la ligue masculine de basket-ball Endesa joué devant 3858 spectateurs au Palau d’Esports de Badalona.

Les Saragosses ont bien joué dirigé par Adam Waczynski (20 points) et Dino Radoncic (15 points) mais ils n’ont pas pu résoudre la pression vert-noir au dernier quart ni avec Tomic à chaque fois qu’il a reçu près du panier, en particulier au deuxième quart au cours duquel le Croate a marqué 17 points.

Dans un match où Joventut n’a marqué que deux triples en dix-sept tentatives, les points de leurs centres étaient clés avec Tomic, Willis et Brodziansky ajoutant 48 des 84 points. Pau Ribas, avec 14 buts et une excellente défense contre Mobley, a également beaucoup à blâmer pour la sixième victoire vert-noir.

La Penya débute au tableau (6-2, min. 2) avec Parra, Ribas et Tomic marquant, mais ses problèmes dans le rebond défensif, où Tomic n’a pas pu avec Hlinason a permis aux mains de faire tourner le tableau d’affichage (9-10, min. 4).

Un triple de Busquets a rendu le quatre points d’avance sur Joventut (23-19, min. 11), mais les locaux n’ont pas réglé leurs problèmes en défense, notamment sous les cerceaux où Dino Radoncic et Triggvy Hlinason ont ajouté six points chacun, et ont montré beaucoup d’erreurs dans le triple avec 2 sur 17 en première mi-temps.

Pau Ribas tente de se débarrasser de Matt Mobley

Le triple de Vanwijn a amené les visiteurs à leur maximum de différence (30-34, min. 17), auquel Parra et Brodziansky ont répondu avec leurs points pour quitter le tableau d’affichage dans un match nul à la mi-temps (35-35).

Ante Tomic a pris le commandement l’attaque de Joventut au troisième trimestre prendre huit points d’avance (49-41, min. 25). La Penya était un autre en défense, plus agressif et pressant plus habilement la première ligne, ce qui lui a permis de dominer le tableau d’affichage mais pas le match.

Une paire d’oublis défensifs qui s’est terminé par un triple de Waczynski et un panier de Radoncic juste sous le panier a soulevé l’équipe. visiteurs qui ont tourné le tableau d’affichage (51-52, min. 29) avec un partiel de 4-13.

Guillem Vives, face à face avec Rodrigo San Miguel

La Penya a pris de l’oxygène avec deux actions mettant en vedette Derek Willis terminer le quatrième à trois (55-52). Le pivot américain a renforcé l’avantage à domicile avec quelques actions individuelles qui ont soulevé la foule de leurs sièges (65-58, min. 33).

Le Casademont Saragosse est revenu à la charge après que Brodziansky ait mis La Penya dans sa différence maximale (70-62, min. 37) et la mauvaise défense locale sur ses tireurs lo mettre deux points (76-74) après un triplé d’Okoye à 1’20 » de la fin.

Là, Ante Tomic est réapparu pour résoudre le match avec un deux plus un après avoir capté un rebond en attaque et un dunk (79-74) et Joel Parra a mis la touche finale avec un dunk après un vol (81-74) 34 secondes avant le klaxon final.