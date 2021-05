Tommy Clufetos, batteur en tournée de Black Sabbath: Ozzy Osbourne est “ le plus grand leader pour lequel j’ai jamais travaillé ”

Dans une nouvelle interview avec Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com, Tommy Clufetos a parlé de ce que c’était que d’intervenir pour l’original NOIR SABBAT le batteur Bill Ward lors de la dernière tournée du légendaire groupe de heavy metal. Il a déclaré: “Pour être honnête, je l’ai fait tellement de fois là où je viens – je suis toujours venu après quelqu’un. C’était un niveau plus élevé. Mais sachant que j’ai remplacé un batteur de nom à chaque fois que j’entre, et finalement, je suis peut-être un batteur de nom maintenant, même si je suis fier d’essayer de rester sous le radar, j’étais prêt à faire face à cette situation. Et je le comprends. NOIR SABBAT est Ozzy [Osbourne], Tony [Iommi], Type [Butler], Bill Ward; Je comprends qu’il y a quatre parties à cela, et je pense que je suis allé dans le respect de cela. Et je sais que tu as trois gars avec qui je jouais, il y a trois leaders. Ozzy me connaissait; il avait ma confiance. Et je devais gagner Tonyla confiance. Je devais gagner Typela confiance. Et je ne fais pas ça en disant: «Je suis ton mec», je le fais en entrant tous les jours et en connaissant chaque chanson. Et c’est ainsi que vous gagnez la confiance des gens. Je pense donc que je les ai gagnés de cette façon. Et je pense qu’en jouant aux concerts, j’ai gagné les gens de cette façon. Il y aura toujours des opposants, et cela fait partie des affaires, mais mon objectif était d’aller là-bas et de botter le cul tous les jours. Et je peux parier que personne n’est sorti de la série malheureux. Donc c’est la seule chose que je puisse faire, c’est faire de mon mieux en jouant de la batterie et passer par là. Si je ne le faisais pas, quelqu’un d’autre l’aurait fait. “

J’ai demandé ce que ça faisait de jouer SABBATconcert final de Birmingham, Angleterre en février 2017, Tommy a déclaré: “J’essaie de ne pas aller trop loin dans ces choses, parce que j’ai une longue carrière devant moi. J’adore jouer avec ces gars et je les respecte au plus haut niveau, mais à un moment donné, j’en ai 20 , 30 ans de plus. Je ne peux pas m’attarder sur, “J’ai fait ça.” Pour moi, tu es aussi bon que ton dernier concert. C’est donc un moment fort, mais tu dois juste dire: “ Eh bien, c’était ça ”, et c’est dommage que ça se termine. Mais tout finit. se termine. Mais j’ai le plus grand respect pour la norme qu’ils ont gardée au fil des années jusqu’à ce tout dernier spectacle. “

Il a poursuivi: “Je n’ai jamais été dans un groupe où il y avait trois autres gars comme moi, et je ne compare pas, mais j’ai été à la hauteur. Nous étions tous là-haut à donner cent dix pour cent. Et quand ils vont faire un concert… Souvent quand je tourne avec d’autres gars, ils sont sur leur téléphone ou ils prennent des photos ou ils sortent avec leurs copains avant ou après ou peu importe; il y a toutes ces distractions, Deux heures et demie avant le spectacle, je ne parle à personne. Je suis dans ce vestiaire en train de me préparer pour le concert, et ils le sont aussi. Et ça me fait dire: ‘Oh, je fais exactement le bonne chose. Je ne suis pas un idiot. Je fais ce que vous êtes censé faire pour être génial, et c’est censé donner cent dix pour cent tout le temps, et ils le font. Ozzy est tellement professionnel. Il fait ses échauffements vocaux. C’est l’un des plus grands chanteurs – c’est le plus grand chanteur pour lequel j’ai jamais travaillé. Il peut manipuler ce public comme nul autre. Je veux dire, il a le magnétisme, pour moi, d’un Elvis Presley dans le monde du heavy metal. Il le fait vraiment. Il marche là-bas et il sourit et il les a juste là avant même de dire un mot. Et ce n’est pas pour enlever à sa voix incroyable qu’il n’obtient pas assez de crédit pendant beaucoup de temps aussi. Tony Iommi joue avec une telle concentration qu’il transpire juste en se concentrant. Et Geezer Butler est l’un des plus grands bassistes à avoir jamais foulé le visage de la Terre. C’est lui, c’est John Paul Jones, son James Jamerson, et il n’y en a qu’un si grand nombre. Et je dois jouer avec ces gars-là. Alors quel plaisir. “

Clufetosle nouveau groupe de ROCKTRIP DE TOMMY, où il propose son interprétation des influences rock ‘n roll qui ont fait de lui l’un des batteurs les plus recherchés de la scène hard rock actuelle, a sorti son premier album, “Beat Up By Rock ‘N’ Roll”, le 7 mai via Frontiers Music Srl. Eric Dover, connu pour chanter et jouer de la guitare avec MÉDUSE, SERPENT DE SLASH et Alice Cooper, gère les voix principales sur le LP (bien que Tommy saisit le micro pour trois pistes). Eliot Lorengo (basse), Hank Schneekluth (guitare) et Nao Nakashima (guitare) complètent le casting de soutien.



