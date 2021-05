Tommy Clufetos dit que “ ce n’était pas facile ” de quitter Rob Zombie pour Ozzy Osbourne: “ C’était quelque chose que je devais faire ”

Tommy Clufetos dit qu’il n’a aucun regret sur la façon dont il est parti Rob Zombiedu groupe pour jouer avec Ozzy Osbourne. Clufetos a été embauché par Ozzy en 2010, laissant Zombi dans le besoin désespéré d’un batteur.

“Dans la vie, vous avez certaines opportunités et vous devez faire un choix: est-ce que je vais saisir cette opportunité ou est-ce que je vais rester dans la situation dans laquelle je suis?” Tommy dit Rocking With Jam Man (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Donc quand Ozzy appelé, je devais saisir cette opportunité.

«Parfois, les gens peuvent être blessés et les sentiments peuvent être blessés, en particulier dans la musique, parce que nous sommes tous des gens émotifs et nous aimons ce que nous faisons, et ce n’est pas seulement une affaire pour nous – c’est une chose émotionnelle.

“Rob était super pour moi, ” Tommy ajoutée. “Et était-ce facile de le quitter parce que je le respecte? Ce n’était pas facile, mais c’était juste quelque chose que je devais faire pour moi-même. Et je suis sûr que le temps est passé avec nous deux. J’ai parlé à Rob – nous avons fait l’un des derniers Ozzy concerts le soir du Nouvel An ici [in Los Angeles] au Forum [with Rob Zombie also on the bill] – et j’ai vu Rob, et tout va très bien. Il n’y a donc pas de rancune de part et d’autre. C’est juste que nous aimons ce que nous faisons et que nous sommes émus par notre métier. Et parfois, les sentiments entrent en jeu et les gens réagissent. Mais moi et Rob sont totalement cool, et OzzyC’est totalement cool, et tout va bien. “

Dans une interview en 2010 avec le Service de nouvelles artisanales, Zombi a déclaré que ses musiciens avaient été embauchés par Ozzy: “Je pense qu’il y a des moyens de faire les choses et je pense qu’il y a des moyens de ne pas faire les choses et je pense que la façon dont ils ont choisi de faire les choses n’est pas la façon dont je ferais les choses; je pense que c’est un peu impoli. Je veux dire, si mon les gars que j’ai veulent aller jouer avec d’autres personnes, c’est bien; je ne les possède pas. Mais je pense qu’il y a des moyens de faire les choses de manière respectueuse et il y a des moyens d’être juste merdiques, et je pense que la façon dont les choses se sont passées bas ces derniers temps a été assez merdique … Je suis juste heureux parce que chaque fois que j’ai perdu quelqu’un, j’ai amélioré quelqu’un dix fois, alors je suis reconnaissant pour ça. Donc, si le groupe de quelqu’un veut être composé de mes rebuts, profitez-en. “

Zombi et Ozzy sont amis depuis longtemps. Ils ont collaboré sur une chanson intitulée “Tête de fer” pour Zombideuxième album solo de 2001 “La sinistre envie”, et Zombi réalisé une vidéo pour Ozzysingle de 2001 “Rêveur”. Zombi a également tourné avec Ozzy plusieurs fois.

Clufetosle nouveau groupe de ROCKTRIP DE TOMMY, où il propose son interprétation des influences rock’n roll qui ont fait de lui l’un des batteurs les plus recherchés de la scène hard rock actuelle, sortira son premier album, “Beat Up By Rock ‘N’ Roll”, le 7 mai via Frontiers Music Srl. Eric Dover, connu pour chanter et jouer de la guitare avec MÉDUSE, SERPENT DE SLASH et Alice Cooper, gère les voix principales sur le LP (bien que Tommy saisit le micro pour trois pistes). Eliot Lorengo (basse), Hank Schneekluth (guitare) et Nao Nakashima (guitare) complètent le casting de soutien.



