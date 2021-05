Tommy Clufetos ne parle pas du fait qu’il a joué pour Black Sabbath lors de la dernière tournée du groupe

Dans une nouvelle interview avec Jason Saulnier, Tommy Clufetos on lui a demandé s’il se retrouvait jamais à regarder en arrière sur le fait qu’il a joué de la batterie pendant NOIR SABBAT lors de la dernière tournée du légendaire groupe de heavy metal. “Je me sens toujours béni d’avoir eu de la chance, j’ai été honoré de jouer avec ces gars parce que ce sont de grands musiciens”, a-t-il déclaré (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Mais je ne vois pas ça comme – je n’ai jamais été membre. Une fois un concert terminé, un concert terminé. Donc je ne vis pas vraiment dans le passé à ce sujet; je dois toujours avancer – comme tout le monde. Je ne peux pas regarder en arrière. Je peux l’apprécier – cela ne veut pas dire que je ne l’apprécie pas – mais je ne vais pas non plus m’attarder sur j’ai joué avec SABBAT NOIR une fois, parce qu’alors vous vivez dans le passé. J’ai encore de nombreuses années à avancer pour continuer ma carrière et payer mes factures. Cela ne veut pas dire que je n’aime pas ce que je fais, mais c’est mon travail, et c’est mon métier, et c’est une activité permanente pour moi. C’était donc ce concert, et cela s’est terminé, et maintenant c’est, que faites-vous ensuite? C’est toujours ça. “

Il a poursuivi: “Chaque tournée se termine; chaque groupe se termine finalement … Pour moi, c’est du travail. Pour, cela fonctionne pour moi. Et je travaille pour être meilleur, et je travaille pour devenir meilleur. J’espère que je suis meilleur. batteur que [I was] ensuite. Et cela a toujours été le processus; Je suis toujours en train de grignoter la pierre. Et mes tambours sont là. Et une fois que j’aurai terminé ces interviews, j’irai directement là-bas et jouerai et verrai ce qui sort de moi d’aller là-bas et de jouer. Parce que tout est sorti de moi assis à la batterie essayant d’être le meilleur que je puisse être. “

Clufetos n’a pas joué sur le SABBAT album de retrouvailles, “13”, un rôle qui a été rempli par RAGE CONTRE LA MACHINE le batteur Brad Wilk. Ozzy Osbourne Raconté Le pouls de la radio au moment où Clufetos était prêt à jouer sur le disque jusqu’à ce que le producteur Rick Rubin intervenu.

Bien qu’original SABBAT NOIR le batteur Bill Ward a été initialement annoncé dans le cadre des retrouvailles fin 2011, il a abandonné quelques mois plus tard, affirmant qu’on lui avait proposé un contrat «non signable».

Les membres de SABBAT auraient été préoccupés par le fait que salleLa santé de lui ne tiendrait pas sur la route et lui aurait demandé d ‘accepter l’ utilisation d ‘un deuxième batteur en tournée, ce qu’il a refusé.

Clufetosle nouveau groupe de ROCKTRIP DE TOMMY, où il propose son interprétation des influences rock’n roll qui ont fait de lui l’un des batteurs les plus recherchés de la scène hard rock actuelle, a sorti son premier album, “Beat Up By Rock ‘N’ Roll”, le 7 mai via Frontiers Music Srl. Eric Dover, connu pour chanter et jouer de la guitare avec MÉDUSE, SERPENT DE SLASH et Alice Cooper, gère les voix principales sur le LP (bien que Tommy saisit le micro pour trois pistes). Eliot Lorengo (basse), Hank Schneekluth (guitare) et Nao Nakashima (guitare) complètent le casting de soutien.



