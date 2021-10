Tommy DeBarge du groupe R&B Switch est mort à 64 ans

Tommy DeBarge, plus connu en tant que membre du groupe R&B Switch, est décédé. Il avait 64 ans.

La sœur de DeBarge, Etterline « Bunny » DeBarge, a partagé la nouvelle sur Facebook jeudi, partageant une vidéo présentant une image fixe de son frère jouant de la guitare.

« Tommy a gagné ses ailes », a-t-elle écrit. La chanteuse a également partagé la publication sur sa page Facebook professionnelle.

Un deuxième post a bientôt suivi: « Repose paisiblement au paradis, très cher Thomas DeBarge. »

Un membre de la famille du musicien a déclaré à TMZ qu’il souffrait d’insuffisance hépatique et rénale au fil des ans et qu’il avait récemment perdu sa santé.

Le média rapporte qu’il a été hospitalisé il y a quelques semaines et qu’il est décédé jeudi.

DeBarge et ses compagnons de groupe sont devenus célèbres dans les années 1970 avec des tubes comme « There’ll Never Be », « I Call Your Name » et « Love Over & Over Again ».

