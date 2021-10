Tommy DeBarge du groupe R&B Switch est mort à 64 ans

Tommy DeBarge – un membre du groupe R&B/funk Switch – et une partie de la célèbre famille DeBarge de l’industrie musicale est décédée.

Un membre de la famille nous dit que Tommy a souffert d’insuffisance hépatique et rénale au fil des ans, mais a récemment empiré. On nous dit qu’il a été hospitalisé il y a quelques semaines et qu’il est décédé à l’hôpital jeudi.

DeBarge est devenu célèbre dans Switch du milieu à la fin des années 70 – le groupe a enregistré des tubes comme « There’ll Never Be », « I Call Your Name » et « Love Over & Over Again ».

Tommy et son frère, Policier, étaient des membres fondateurs du groupe, qui ont eu une énorme influence sur les futurs groupes du genre, dont DeBarge… le groupe composé de leurs frères et sœurs.

Bobby et Tommy ont quitté Switch pour encadrer leurs jeunes frères et sœurs à DeBarge, mais Bobby est décédé de complications liées au sida en 1995.

Tommy avait 64 ans.

DÉCHIRURE