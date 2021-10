Tommy DeBarge, membre de Switch et star du R&B, décédé à 64 ans

Tommy DeBarge, du célèbre groupe DeBarge et membre du groupe, Switch est décédé. Tommy avait 64 ans. Sa fille, Marina DeBarge, a déclaré à TMZ que, menant à sa mort, il avait également combattu le coronavirus au milieu de la pandémie de COVID-19. De plus, il a été touché par une maladie des reins et du foie.

La fille de Tommy a récemment déclaré à TMZ qu’il s’était battu jusqu’à la fin. Un membre de la famille a déclaré au média que Tommy souffrait également d’insuffisance hépatique et rénale ces dernières années. Malheureusement, il a récemment pris une mauvaise tournure. Tommy aurait été hospitalisé il y a quelques semaines. Il est décédé à l’hôpital le jeudi 20 octobre.

La sœur de DeBarge, Etterline « Bunny » DeBarge, a parlé de sa mort dans une publication sur Facebook. Elle a partagé une vidéo de son frère coiffé d’un chapeau le montrant jouant de la guitare, notant : « Tommy a gagné ses ailes », a-t-elle écrit. Bunny DeBarge a ensuite ajouté une autre publication sur Facebook, disant: « Repose en paix au paradis, très cher Thomas DeBarge. »

Selon Star Daily, les condoléances ont commencé à affluer. Les fans de Tommy se sont rendus sur Twitter après l’annonce de sa mort pour présenter leurs condoléances. Un fan a commenté via la plateforme Twitter : « Rest In Perfect Peace Tommy DeBarge ; un membre du groupe Switch et un membre de la famille DeBarge, ajoutant : « Tommy rejoint maintenant son frère Bobby dans le groupe céleste. »

Un autre a sonné: « Rest in JESUS ​​Tommy! Prier pour El, Mark, Randy, Bunny et James #TommyDebarge », tout en partageant la chanson de Switch There’ll Never Be.

Au total, le groupe familial de Tommy, DeBarge, a sorti six albums studio, leur single, « Rythym of the Night » est devenu leur plus gros. El et Bunny sont chacun allés en solo, laissant leurs frères et sœurs seuls.

Tommy a enregistré des chansons comme « There’ll Never Be », « I Call Your Name » et « Love Over & Over Again ». Lui et son frère, Bobby DeBarge, étaient des membres fondateurs du groupe DeBarge. Ils ont quitté Switch pour le bien-être de leurs frères et sœurs dans le groupe, qui ont allégué qu’ils avaient également été victimes d’abus sexuels. Bobby est décédé de complications liées au sida en 1995. Tommy avait 64 ans lorsqu’il est décédé.