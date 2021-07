Tommy Dorfman de ’13 Reasons Why ‘clarifie qu’elle est une femme transgenre

Tommy Dorfman aimerait une réintroduction, merci beaucoup. Dans une superbe interview avec l’auteur Torrey Peters pour Time, la star de 13 Reasons Why a précisé qu’elle était une femme transgenre et qu’elle était prête à vivre publiquement sa vérité et à partager son parcours de transition avec le reste du monde.

« Depuis un an maintenant, je m’identifie et je vis en privé comme une femme – une femme trans », a déclaré Tommy. Mais avant de considérer l’annonce de Tommy comme un « coming out », sachez qu’elle ne la considère pas vraiment comme telle. « C’est drôle de penser à sortir, parce que je ne suis allé nulle part. Je considère aujourd’hui comme une réintroduction à moi en tant que femme, ayant fait une transition médicalement. »

Tommy a ajouté: «Le coming out est toujours considéré comme une grande révélation, mais je n’ai jamais été absent … aujourd’hui, c’est une question de clarté: je suis une femme trans. Mes pronoms sont elle/elle. Je m’appelle Tommy.”

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Tommy a d’abord gardé les détails de sa transition pour elle-même, mais a utilisé Instagram comme moyen de documenter sa vie. « La transition est belle. Pourquoi ne pas laisser le monde voir à quoi cela ressemble ? J’ai donc gardé, sur Instagram, une capsule temporelle à la place – une qui montre un corps vivant dans un espace plus fluide. » Plus tard, Tommy a déclaré que le discours public sur son corps «avait commencé à être accablant», ce qui l’a amenée à s’ouvrir sur le fait d’être trans pour mieux contrôler son propre récit.

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Alors quelle est la prochaine étape pour Tommy ? Selon ses propres mots, elle “réfléchit à la façon dont je peux infuser mon corps trans dans le cinéma et la télévision”. Tommy a récemment terminé le tournage de Sharp Stick de Lena Dunham, son « premier rôle en tant que fille » qu’elle décrit comme « tellement excitant et validant ».

Plus que tout, Tommy veut embrasser son vrai moi autant qu’elle le peut maintenant ! “Tout ce que je peux faire maintenant, c’est regarder vers un avenir où je suis, espérons-le, juste radicalement honnête. C’est la personne que je deviens.”

Vous pouvez lire l’interview complète de Tommy avec Torrey de cette façon.

Starr Bowenbank Assistant rédacteur en chef des nouvelles Starr Bowenbank est le rédacteur en chef adjoint des nouvelles qui écrit sur tout ce qui concerne les actualités, la culture pop et le divertissement. Vous pouvez la suivre ici.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io