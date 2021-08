Tommy Dorfman dit qu’elle est “vraiment heureuse” après sa transition

“Je me suis dit : ‘Vraiment ? Eh bien, peut-être qu’il y a un avantage'”, a-t-elle partagé. “C’était donc agréable de recevoir des SMS et des appels de personnes avec qui j’ai grandi en allant à NASCAR ou avec qui vous vous attendriez à être incroyablement conservateur et à ne pas accepter. Mais de me voir, quelqu’un qu’ils connaissaient étant enfant, entrer dans cet espace dans une voie publique les a aidés à s’y retrouver. “

À l’avenir, Tommy a déclaré qu’elle espérait “donner vie aux femmes à l’écran”, un intérêt qu’elle porte depuis qu’elle est plus jeune.

“Je suis allé à l’école de théâtre et j’aurais toujours aimé pouvoir incarner l’une des sœurs au lieu de l’amour du garçon”, se souvient Tommy, ajoutant: “Je parlais à mes autres amis acteurs et je me disais:” Je ne peux pas Je crois que j’ai eu n’importe quel type de carrière en tant que garçon, parce que je ne peux pas imaginer faire ça maintenant. J’adorerais jouer à nouveau un garçon à un certain titre, mais en tant que femme.”